Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Дмитро Кузьмін без вагань пішов до війська, коли країні знадобився захист
колаж: glavcom.ua

Дмитро Кузьмін захищав країну у складі десантно-штурмових військ, згодом був переведений до стрілецької частини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Кузьміна.

23 листопада 2024 року  поліг, рятуючи життя побратиму, 29-річний воїн Дмитро Кузьмін. Сталося це в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецкого району Луганської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.  

Народився Дмитро Миколайович Кузьмін 8 листопада 1995 року в селі Киселів. Жив там із батьками та сестрою, закінчив місцеву школу. Навчання продовжив у Заставні, здобув фах тракториста-машиніста. Дмитро був чесним, доброзичливим хлопцем, любив своїх рідних та мріяв подорожувати.

Дмитро Кузьмін прагнув створити родину, однак на заваді стала війна.
Дмитро Кузьмін прагнув створити родину, однак на заваді стала війна.
фото: Чернівецька обласна рада

Після навчання влаштувався на роботу електромонтером, переїхав до села Дубове, що в Кам’янській громаді. Прагнув створити родину, однак на заваді стала війна.

2023 року Дмитра Кузьміна мобілізували. Захищав країну у складі десантно-штурмових військ. Згодом його перевели до стрілецької частини.  

Дмитро Кузьмін захищав країну у складі десантно-штурмових військ
Дмитро Кузьмін захищав країну у складі десантно-штурмових військ
фото: Чернівецька обласна рада

Загинув захисник, рятуючи життя побратиму. Трапилося це 23 листопада 2024 року в районі населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецкого району Луганської області.

«Страшна війна обірвала молоде життя у розквіті сил. Скільки доброго і світлого могло бути в нього попереду. Дмитро назавжди залишиться в наших серцях незламним Воїном, який загинув за незалежність України», – кажуть у Кам’янській громаді.

Поліг захисник, рятуючи життя побратиму в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині
Поліг захисник, рятуючи життя побратиму в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині
фото: Чернівецька обласна рада

Поховали захисника у селі Дубове. У нього залишилися батьки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін оголосив, що згоден на припинення вогню
Путін та Донбас – мрія, яка ніколи не збудеться
28 листопада, 18:01
Кремлівський послідовник сатани прагне панувати над цілим світом
Кремлівський послідовник сатани прагне панувати над цілим світом
8 листопада, 09:03
Корупція під час війни. Чи треба нам хитати човен?
Корупція під час війни. Чи треба нам хитати човен?
12 листопада, 07:17
Поки Трамп і РФ міряються «ядеркою», Китай невпинно нарощує воєнну потужність
За крок до Третьої Світової, або Останній шантаж Путіна
8 листопада, 16:30
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що ймовірність війни між Європою та Росією стає дедалі реальнішою
Президент Сербії: війна між Європою та Росією стає все більш очевидною
12 листопада, 01:23
Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема
Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні
19 листопада, 00:59
Ступінь ураження уточнюється
Генштаб заявив про ураження стратегічних об’єктів нафтопереробної інфраструктури РФ
4 листопада, 21:01
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка
6 листопада, 19:07
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ
Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ
11 листопада, 11:09

Суспільство

Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
146 тис. військових не воюють, але мають пенсії за вислугу: нардепка закликала урізати пільги
146 тис. військових не воюють, але мають пенсії за вислугу: нардепка закликала урізати пільги
Яке релігійне свято відзначається 2 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 грудня 2025: традиції та молитва
Мовна омбудсменка відреагувала на скандал із російською мовою у дитсадку
Мовна омбудсменка відреагувала на скандал із російською мовою у дитсадку

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua