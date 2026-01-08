Сибіга: Україна готова надати Гані доступ до її полоненого громадянина

Сибіга заявив, що Київ врахував занепокоєння Гани та її звернення щодо повернення громадянина цієї країни

Українська сторона готова забезпечити ганським дипломатам доступ до військовополонених на їхнє прохання

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ врахував занепокоєння Гани та її звернення щодо повернення громадянина цієї країни, який був захоплений у зоні бойових дій як російський найманець. Про це глава МЗС повідомив у своїй заяві, пише «Главком».

Сибіга також повторив запрошення міністру закордонних справ Гани Самюелю Окудзето Аблаку відвідати Україну у лютому 2026 року.

За словами міністра, українська сторона готова забезпечити ганським дипломатам доступ до військовополонених на їхнє прохання, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, та предметно обговорити це питання.

«Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ганською стороною в дусі дружби та взаємної поваги», – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, Збройні сили України взяли у полон громадянина Гани. Ганець на ім’я Джошуа працював у Дубаї пожежним інспектором. Він вирішив покращити свою освіту, тож подав документи до московського університету «Синергія».

Після оплати послуг його зарахували до вишу та прислали запрошення на навчання, що дозволило зробити візу. Та коли Джошуа приїхав до Москви, в університеті заявили – за можливість студіювати різноманітні науки необхідно заплатити ще $2100. Грошей у ганця не було.

Тож він послухав поради сусіда по кімнаті та вирушив до війська. Джошуа пообіцяли, що він не братиме участі у боях. Але щойно іноземець підписав контракт, як опинився у Донецьку, а після двох тижнів підготовки вже їхав у танку штурмувати позиції ЗСУ.

До слова, південноафриканці, які опинилися на війні в Україні, стверджують, що їх обманом завербували для участі в конфлікті на боці Росії. Ці чоловіки, багато з яких спочатку шукали роботу в Росії, виявилися втягнутими в жорстокі умови війни, де вони риють окопи, ухиляються від куль і стикаються з голодом та відсутністю медичної допомоги. Проблема виникла через шахрайські вербувальні схеми, в яких брали участь невстановлені групи найманців.