Президент Сербії: війна між Європою та Росією стає все більш очевидною

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що ймовірність війни між Європою та Росією стає дедалі реальнішою
фото: АР

Президент додав, що Сербія повинна продовжувати зміцнювати свою армію

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що ймовірність війни між Європою та Росією стає дедалі реальнішою. В інтерв'ю телеканалу Pink він прокоментував слова начальника Генерального штабу французьких Збройних сил генерала Фаб'єна Мандона, який нещодавно зазначив, що національні армії повинні бути «готові до шоку через 3-4 роки», пише «Главком».

«Зі своїх роздумів і аналізу фактів я приходжу до висновку, що війна між Європою і Росією стає все більш очевидною. Це не пусте побрехенька. Всі готуються до цього. Це заявив надзвичайно відповідальний генерал», – сказав Вучич.

Президент додав, що Сербія повинна продовжувати зміцнювати свою армію: «З одного боку, ми повинні продовжувати зміцнювати армію. Ми озброюємося з розумом. Нам потрібно продовжувати інвестувати значні кошти для захисту нашої країни».

Раніше Александар Вучич заговорив про нову війну. За його словами, зараз усі готуються до конфліктів.  Під час спілкування з журналістами Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни і питання лише в тому, «до якої сторони хто належить».

Як повідомлялось, Сербія не даватиме гарантій щодо неприйняття санкцій проти Росії. Вучич зазначив, що особисто хотів би дотримуватися рішення, ухваленого після початку війни в Україні у 2022 році.

Тоді Сербія засудила російське вторгнення, але не запровадила обмеження проти Москви. На думку глави держави, цей політичний курс «витримав перевірку часом», втім, це не означає, що його не можуть переглянути в майбутньому, з огляду на прагнення Сербії стати членом Євросоюзу.

росія війна Європа Сербія

