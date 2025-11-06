РФ вдарила по Дніпру: є поранені, пошкоджена чотириповерхівка

У місті пошкоджена чотириповерхівка

Увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

«У Дніпрі, за інформацією на цю хвилину, четверо постраждалих – 34-річна жінка і чоловіки 40, 42 і 57 років. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.