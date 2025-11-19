Каллас пояснила, що заважає ЄС натиснути на Китай щодо війни в Україні

Каллас: Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас зазначила, що тісна співпраця ЄС з Китаєм заважає зупинити підтримку Пекіном агресії РФ

Співпраця між державами Європейського Союзу та Китаєм обмежує можливості блоку ефективно тиснути на Пекін, щоб той припинив свою підтримку Росії у війні проти України. Таку думку висловила очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Каллас наголосила на проблемі вразливості ЄС перед економічним впливом Китаю: «Китай може завдати вам шкоди, і ось у чому проблема. Якщо ви не готові заплатити ту ціну, яку вони збираються вам нав'язати, діяти складно», – зазначила вона.

За її словами, ЄС докладає зусиль, щоб змусити Китай припинити допомагати Росії обходити західні санкції, зокрема шляхом запровадження обмежень щодо низки китайських компаній минулого місяця. Каллас підкреслила, що без підтримки Пекіна війна Росії проти України вже б завершилася. Вона також додала, що Китай «був дуже хитрим у тому, щоб значно розширити свій геополітичний вплив».

Глава дипломатії ЄС закликала союзників до спільних дій, адже вплив Пекіна відчувають також США, Велика Британія, Австралія, Японія та інші країни. «Проблема в тому, що ми тут не діємо єдино», –вважає вона.

Останніми тижнями Євросоюз сам зіткнувся з наслідками такої вразливості, коли Пекін обмежив постачання рідкоземельних металів, які є критично важливими для виробництва військової техніки та електромобільних батарей. Крім того, європейські автовиробники відчули загрозу дефіциту мікрочіпів після того, як компанія Nexperia, що належить Китаю, призупинила постачання через політичний конфлікт.

Як відомо, Європейський Союз розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії. Про це оголосила верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні.

Каллас підкреслила, що санкції є важливою частиною стратегії тиску на Росію, заявивши: «Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати».

До слова, Китайська Народна Республіка надала допомогу Білорусі у налагодженні виробництва близько пів мільйона заготовок для снарядів, які надалі призначені для використання Росією. Про це повідомив Матвій Купрейчик, громадський представник організації колишніх співробітників білоруських силових структур BelPo.