Генштаб повідомив про ураження низки важливих об’єктів РФ

Уражено АТ «Морський нафтовий термінал»

У ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів та залучене у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі Саратовського НПЗ спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються.

Також уражено АТ «Морський нафтовий термінал» (Феодосія, окупований Крим) – ключовий вузол постачання пально-мастильних матеріалів морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім того, на тимчасово окупований території Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Місцеві повідомляють про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.