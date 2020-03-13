Закриття пунктів пропуску на кордоні у зв'язку з коронавірусом. Уряд роз'яснив режим



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До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється

Пропускатимуть громадян України, які повертатимуться додому.

Кабінет міністрів оголосили про закриття пунктів пропуску на кордоні України у зв’язку з коронавірусом. Про це йшлося на виїзному засіданні.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, пропускатимуть громадян України, які повертатимуться додому.

Як повідомлялося, вчора, 12 березня, на українському кордоні не було закрито жодного пункту пропуску через коронавірус.

Нагадаємо, на виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 10 березня, Кабінет міністрів розпорядився обмежити кількість діючих пунктів пропуску. «Скорочення пунктів пропуску обумовлено необхідністю посилення епідеміологічного контролю», – йшлося у повідомленні.

До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється.

раніше повідомляли, що через спалах коронавірусу Україна може закрити кілька контрольних пунктів пропуску на кордоні.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.