Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 16-17 серпня

У Музеї книги і друкарства України експонується виставка «Жайворонкові небеса» Народного художника України Валерія Франчука

Цими вихідними, 16 та 17 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, Національна опера гала-концертом урочисто розпочне 158-й театральний сезон. Також мешканців і гостей міста чекають концерти відомих українських артистів: Олега Скрипки та віртуозного піаніста Євгена Хмари. Любителів мистецтва запрошують на виставку «Іван Марчук. Пробудження» та безліч інших подій у музеях і бібліотеках.

«Главком» до вашої уваги пропонує перелік подій, які відбудуться у Києві із 11 по 17 серпня:

Зміст

Музеї

до 20 серпня – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

17 серпня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

16,17 серпня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

Виставка «Коли каштани в Києві цвітуть…»

Коли: 16-17 серпня з 10:00 до 18:00 (каса – до 17:15)

Місце проведення: Музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

17 серпня – музейне заняття до Дня пасічника «Мандрівка у вулик».

до 30 серпня – виставка «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

протягом місяця – проєкт «Арттерапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

до 1 вересня – виставка «Кудрявська, 9. Мазюкевичі».

до 21 серпня – виставка Ірини Бобрової.

16 серпня – майстер-клас «Ілюстрація дитячої книжки» (проєкт «Фарби життя», проводить Пуханова Л.);

17 серпня – презентація лекції «Переяслав – музей в місті» (лектор – В.Б. Петровський, проєкт «Голосіївський мануар»).

до 30 серпня – виставка дитячого живопису «Янголи миру» художньої студії Тетяни Золотухіної.

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ–ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – віртуальна галерея творів народної художниці України Марії Примаченко (роботи мисткині з альбомів 1940-х рр. з колекції НМДМУ);

до 7 вересня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

16 серпня – заняття для дітей «Знайомство з гетьманом Іваном Мазепою»;

до 17 серпня – фестиваль 8-й Pavlovka Pinhole Fest «Кшталти пам’яті»;

до 28 серпня – колективна виставка живопису «Коли квітне літо».

до 31 серпня – виставка традиційного українського стародавнього вбрання «Вільна країна: нескорені строї»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 15 серпня – персональна художня виставка Костянтина Руднєва «Маріуполь позачасовий», присвячена трагічним подіям, які відбулися в Маріуполі та на Півдні України;

16–28 серпня – персональна художня виставка Марії Жилки «Я люблю Україну», портрети наших сучасників, а також натюрморти та пейзажі, присвячені Україні;

17 серпня – презентація виставки фотоколажів «Об’єднаємось, щоб вистояти і перемогти».

16 серпня – лекція Олександри Сторчай про чоловіче вбрання;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

Виставка живопису «Жайворонкові небеса»

У Музеї книги і друкарства України експонується виставка «Жайворонкові небеса» Народного художника України (2015), лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (2008), володаря Міжнародного диплому «Художник зі світовим іменем» Валерія Франчука.

Його твори присвячені історії козацької доби, Григорію Сковороді, Тарасу Шевченку, духовному світу українців, їх побуту, а також осмисленню біблійних сюжетів, Голодомору, Чорнобильської катастрофи. Низку картин художника становлять портрети та архітектурні композиції.

На цій виставці буде представлено живописні пейзажі, полотна з квітами, що зворушують душу і серце красою природи української землі, такою рідною, близькою, зцілюючою й щоразу неповторною, уповні непізнаною. Через фарби Валерій Франчук розкриває мальовничість райських життєдайних просторів, запрошує до споглядання блакиті неба, дерев, полів і квітів, у коханні до яких щоразу зізнається енергійний, невтомний жайвір, виспівуючи свою величальну пісню рідній домівці – Україні.

Техніка і манера художника примітні яскравим, самобутнім стилем виконання, у якому можна знайти ознаки щонайменше трьох напрямків: експресіонізму, імпресіонізму, символічного реалізму.

Коли: до 19 вересня з 10:00 до 18:00 (каса – до 17:15)

Місце проведення: Музей книги і друкарства України, вул.Лаврська, 9.



до 18 серпня – виставка художнього військового арту «Життя продовжується в мистецтві» та фотографій на полотні Романа Сови, військовослужбовця 78-го штурмового полку.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

16 серпня – вистава «Квіти на Оскар»;

17 серпня – вистава «Танго втрьох? На Монмартрі».

до 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

до 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

на замовлення – екскурсія англійською мовою Welcome to Starytskyi House.

до 20 серпня – виставка «Наша земля. Пейзажі українського Криму»;

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

16 серпня – зустріч у межах виставки «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

16 серпня – лекторій. «Кабукі: культура Японії доби Едо в образах і сценах» (розповідає Ольга Новікова);

17 серпня – екскурсія виставкою «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щовихідних працює Музейний дворик;

щосуботи – Літні етюди. Суботній скетчинг у Музеї Ханенків.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

16 серпня – «Місто за шпалерами», наукова пригода;

17 серпня – «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі», карпатська рапсодія.

Гала-концерт з нагоди відкриття 158 театрального сезону Київської опери

17 серпня Національна опера України запрошує на урочистий гала-концерт, присвячений відкриттю 158-го театрального сезону. Глядачі матимуть змогу насолодитися вишуканими балетними постановками у виконанні провідних артистів театру.

Концертна програма складається з двох відділів і поєднує в собі класичні твори та сучасну хореографію.

У першому відділі будуть представлені перлини світового балету:

Каріна Тельвар та Олексій Швидкий виконають па-де-де з балету «Фестиваль квітів у Дженцано» на музику Е. Хельстеда та Х. С. Паулі.

Па-де-де з балету «Сильфіда» Л.-Ж. Герольда представлять Катерина Дегтярьова та Даниїл Пащук.

Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук виконають па-де-де з балету «Арлекінада» Р. Дріго.

А хореографічний номер «Враження блакиті» Тору Шімазакі виконає Анастасія Шевченко.

Завершить перший відділ фрагмент з балету «Корсар» А. Адана у виконанні Катерини Миклухи, Олександри Панченко та артистів балету.

Другий відділ здивує різноманітністю:

Олександр Габелко та балерини виконають яскравий танець в сабо з балету «Норовлива донька» Л.-Ж. Герольда.

Дует Наталії Мацак та Сергія Кривоконя представить постановку Today is tomorrow yesterday на музику М. Ріхтера.

Витончену хореографію М. Фокіна «Лебідь» на музику К. Сен-Санса виконає Христина Шишпор.

Кульмінацією вечора стане гран па з балету «Дон Кіхот» Л. Мінкуса, яке представлять Ілона Кравченко, Олександр Скулкін, Катерина Дегтярьова, Андріанна Шабаєва та артистки балету.

Диригуватимуть вечором Віктор Олійник, Сергій Голубничий та Герман Макаренко. Концерт обіцяє стати незабутньою подією для всіх шанувальників балетного мистецтва.

Коли: 17 серпня, 15:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Наталка Полтавка»

У Національній опері України можна відвідати оперу за п'єсою Івана Котляревського «Наталка Полтавка». Вдова Горпина разом із дочкою Наталкою змушена була виїхати з Полтави до села. Не просто живеться українським селянам. Коханий Наталки – Петро – поїхав на заробітки і про нього давно нічого не чути. У цей час молоду дівчину вподобав літній, але заможний возний. Наталка стоїть перед вибором: зрадити свою любов до Петра чи врятувати себе та матір від злиднів.

Незважаючи на очевидний соціальний підтекст п'єси Котляревського, у ній поєднуються приємний гумор та зображення колоритного національного характеру. Однойменна опера успадковує всі найкращі риси п'єси, додаючи до них танці та пісні.

Коли: 16 серпня, 15:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Сойка»

Вистава «Сойка» – про непросту любов за новелою Івана Франка «Сойчине крило». Вже на першій хвилині вистави у вашій уяві постане питання: а це точно Франко? Так, це Франко від Слави Жили. Режисера, заслуженого діяча мистецтв України, який знаний своїм ексцентричним поглядом на класичні твори. Особливо до душі постановка прийдеться тим, хто цікавиться психологією, відкритий до потаємного та цікавиться легкою жорстокістю.

На сцені – двоє франкенштейнів, двоє бідолашних створінь зі своїми святощами й прикрощами. Вони зустрінуться за п’ять хвилин до весни, щоби переповісти історію непростих стосунків і поневірянь у пошуках одне одного.

«Сойка» – це психоделічне сумʼяття детектива та трилера, мелодрами та хоррору, сліз, любові та поту, одкровень та ще чогось міцнішого. Ви побуваєте на сеансі психоаналізу та поринете у інші, широкі, загадкові світи японської художниці Яйої Кусами, творчістю якої натхненне сценічне оформлення.

Коли: 17 серпня, 16:00

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська (Львівська площа).

Вистава «Сірі бджоли»

В Театрі на Подолі відбудеться вистава «Сірі бджоли» за романом відомого в Європі українського письменника Андрія Куркова. Курков – автор кіносценаріїв і понад 20 книг для дітей і дорослих, які перекладені на 36 мов світу, сам написав п’єсу за своїм романом спеціально для Театру на Подолі. До речі, роман Андрія Куркова «Сірі бджоли» увійшов у шорт-лист «Книги року BBC-2018».

Це історія про сіру зону всередині та навколо нас. Про двох людей, останніх мешканців села, яке опинилося у цій сірій зоні – між вільною та окупованою територією. Усе життя вони не любили один одного, а тепер залишилися сам на сам, на землі, яка перестала бути країною і державою, і залишилась просторо між двох світів. Тут немає тих, хто «проти» і тих, хто «за». Є дві людини, і одній з них зручніше ходити за продуктами в один бік. А другій – в інший. І тепер це дві території, підконтрольні різним державам.

Коли: 17 серпня, 16:00

Місце проведення: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20Б.

Бібліотеки

16 серпня – виступ гурту «Станція Сиваш» із програмою маловідомих традиційних пісень Півдня України;

щосуботи – розмовний клуб English Speaking Club.

до 30 серпня – до Дня Незалежності України, книжкова виставка «Війнами втомлена та ніким не зломлена!..»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

до 17 серпня – виставка ілюстраторки Уляни Балан «Робота з текстом» (спільно з КНУТД, факультет дизайну);

до 17 серпня – виставка живопису Ольги Галагуз «Сюрреалізм моїх відчуттів».

Концерти

Концерт Олег Скрипка

Олег Скрипка – головний герой вечора – запрошує на живе кабаре просто неба, де поєднуються енергія українського серця, французький шансон і легка хвиля року.

Це не просто концерт – це вечір у стилі паризьких вечірок, з вишуканим звучанням живих інструментів і культових пісень, які хочеться співати разом.

«Танго», Tombe la neige, «Танці», – і, звісно, хіти, з якими ми закохувалися у Скрипку.

Атмосфера – вишукана, настрій – вільний. Це вечір, коли можна танцювати, закохуватись, бути собою.

Коли: 17 серпня, 19:00

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Євген Хмара і Дарія Ковтун з концертом під небом Парижа

Сучасний композитор-віртуоз і піаніст Євген Хмара запрошує вас у світ витончених емоцій, глибини звуку та музичної магії. У програмі – улюблені французькі світові хіти та авторські композиції у чарівному виконанні Дарії Ковтун, у супроводі Євгена Хмари та найкращих музикантів України.

Це буде музична подорож, у якій зустрінуться класика і сучасність, щирість і натхнення, музика і вечірнє небо. Не проґавте шанс побачити й почути наживо справжню емоцію, яка звучить.

Коли: 17 серпня, 19:00

Місце проведення: Культурний простір «Вʼява», проспект Академіка Глушкова, 1.

Стендапи

Суботній стендап

Вечір у Comedy Room обіцяє бути наповненим жартами, сміхом та новими знайомствами. Організатори обіцяють доступний бар та класний стендап.

Цього вечора виступають ведучий Дмитро Власов та коміки Валентин Перуз, Євген Євсюков, Дмитро Тарабакін, Олена Михайлюк, Микита Скремінський, Саша Качура.

Коли: 16 серпня, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Love is. Імпровізаційне шоу

Love is – нове імпровізаційне шоу з гостями про стосунки. Відверті розмови, крінжові історії, гра з «ред флегами» і... шокуюче побачення. Буквально. Гість б’є ведучого шокером, коли йому не подобається хід подій. Це смішно, незручно, чесно – і дуууууже електризує, запевняють організатори.

Коли: 17 серпня, 19:00

Місце проведення: Dorothy pub, вул. Саксаганського, 16/43.