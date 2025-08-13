Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мережа відреагувала мемами і фотожабами на поразку «Динамо» від «Пафоса»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Мережа відреагувала мемами і фотожабами на поразку «Динамо» від «Пафоса»
Гра «Динамо» з «Пафосом» перетворилася на справжнє випробовування для прихильників киян

Жартівники з мережі радять вболівальникам «динамівців» пити заспокійливі ліки

«Динамо» вдруге поступилося «Пафосу» у кваліфікації Ліги чемпіонів. Інтернет ж заполонили фотожаби і меми на цю тему, повідомляє «Главком».

Зокрема, жартівники з мережі радять вболівальникам «динамівців» пити заспокійливі ліки.

14 фото
На весь екран
Джерело: Брутальний футбол, Football Hub

Нагадаємо, «Динамо» у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів поступилося кіпрському «Пафосу».

Вже на 2-й хвилині довгим пасом зі своєї половини поля партнери вивели Драгомира на позицію правого інсайду. З гострого кута він не став бити, а відпасував назад на Танковича, перша спроба якого була заблокована, але вдруге він віддав передачу на дальню стійку, де Оршич замкнув – 1:0.

На 25-й хвилині господарі створили два реальні моменти через помилки захисту «Динамо». Спершу після передачі Дубінчака, який не розрахував відскок м’яча, Коррея вийшов на ворота, але пробив над поперечиною. Через кілька секунд Тимчик необачно відпасував назад, внаслідок чого Драгомір опинився віч-на-віч із Нещеретом, але воротар відбив атаку.

Після перерви «Динамо» намагалося грати ближче до воріт суперника, але не створило гострих моментів. Натомість на 55-й хвилині «Пафос» подвоїв перевагу: Оршич протягнув м’яча у штрафний, виконав м’яку подачу на правий кут воротарського майданчика, звідки Коррея з льоту влучно пробив – 2:0.

«Динамо» зазнало поразки і продовжить виступ у єврокубках у плей-оф Ліги Європи. Наступним суперником киян стане переможець пари між ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіву та мальтійським «Хамрун Спартанс». Перший матч між цими командами завершився перемогою «Маккабі» 2:1 на Мальті. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербській Бачка-Тополі.

Ліга чемпіонів УЄФА, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

«Пафос» (Кіпр) – «Динамо» (Київ) – 2:0, 12.08.2025, Лімассол, Limassol Stadium

«Пафос»: 93. Неофітос – 77. Коррея (11. Жажа, 67), 5. Гольдар, 23. Лукассен, 2. Пілеас (12. Сема, 85) – 22. Танкович (к, 33. Андерсон, 60), 26. Шуньїч, 88. Пепе – 17. Оршич (25. Ланга, 84), 7. Бруну, 30. Драгомир (8. Кіна, 67).

«Динамо»: 35. Нещерет – 18. Тимчик, 4. Попов (40. Біловар, 63), 32. Михавко, 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльський (к, 39. Герреро, 60), 7. Ярмоленко, 22. Кабаєв (9. Волошин, 78) – 11. Ванат (99. Пономаренко, 78).

Голи: Оршич (2), Коррея (55).

Жовті картки: Кіна (90+4) –  Ванат (40).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів жарт мем

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кияни стартують у єврокубках 22 липня
Визначився суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
16 липня, 06:48
Українські легіонери вже незабаром розпочнуть новий сезон
Коли клуби легіонерів збірної України з футболу офіційно розпочнуть новий сезон
17 липня, 12:01
«Гірники» продовжують боротьбу у Лізі Європи
«Шахтар» вийшов до другого раунду кваліфікації Ліги Європи
17 липня, 21:23
Трамп під час церемонії нагородження кілька секунд стояв у першому ряду разом із футболістами «Челсі»
«Наляканий до смерті». Гравець «Челсі» – про присутність Трампа на нагородженні на клубному чемпіонаті світу
23 липня, 11:40
Крістіан Шевченко отримав українське громадянство в березні 2024 року
Син Андрія Шевченка Крістіан підписав контракт з англійським клубом: деталі
23 липня, 16:38
Лунін з партнерами дійшов до 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу
Стало відомо, які преміальні отримає Лунін за участь у клубному чемпіонаті світу
26 липня, 09:34
Inch розпочав свою роботу у червні 2024 року
Футболіст збірної України продає ресторан у центрі Києва: стала відома ціна
29 липня, 13:01
Наступним суперником «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів буде кіпрський «Пафос»
Визначився наступний суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
31 липня, 10:37
У криворізькому «Кривбасі» так і не розуміють, куди зник воротар
19-річний голкіпер «Кривбаса» не повернувся в Україну після зборів
4 серпня, 12:52

Новини

Відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу
Відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України з футболу
Мережа відреагувала мемами і фотожабами на поразку «Динамо» від «Пафоса»
Мережа відреагувала мемами і фотожабами на поразку «Динамо» від «Пафоса»
У всіх фіналах перемогли росіян. Україна здобула три золота Всесвітніх ігор у самбо
У всіх фіналах перемогли росіян. Україна здобула три золота Всесвітніх ігор у самбо
Пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу: Україна підсилилась центровим з США
Пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу: Україна підсилилась центровим з США
«ПСЖ» – «Тоттенгем»: де дивитися поєдинок за Суперкубок УЄФА
«ПСЖ» – «Тоттенгем»: де дивитися поєдинок за Суперкубок УЄФА
На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу
На чемпіонаті світу з волейболу U21 чоловіки грали за жіночу збірну В'єтнаму: деталі скандалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
8513
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
5926
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
3211
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3089
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua