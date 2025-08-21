Олег Філімонов розкрив подробиці трагедії, яка трапилася з його 15-річним онуком

«Не знаю, як впорався з цим», – каже гуморист

Український актор і гуморист Олег Філімонов розкрив подробиці трагедії, що сталася з його 15-річним онуком Еваном Григором. Хлопця не стало 30 травня 2021 року. Він помер під час гри в баскетбол. Як інформує «Главком», у інтерв’ю Славі Дьоміну Філімонов розповів, що причиною смерті онука була гостра серцева кардіоміопатія. До цього Еван не мав жодних проблем зі здоров’ям і ні на що не скаржився.

«Він упав і помер. Можна сказати, що це інфаркт. До цього він не страждав. Він же в морехідці навчався, там комісія медична, його моя дружина водила до кардіологів, обстеження він пройшов», – пригадав актор.

Олег Філімонов із онуком фото: скріншот із відео

Олег Філімонов розповів, що залишався поруч із онуком, доки не приїхали відповідні служби, тримав його за руку. Втрату ж пережив доволі тяжко.

«Напевно, треба бути сильним. Не знаю, як впорався з цим. Мені було дуже погано, фізично погано. Мені не вистачало кисню, відчував, що зараз знепритомнію», – говорить актор.

