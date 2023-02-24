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Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
фото з відкритих джерел

Перше місце в рейтингу зарплат в Україні посідають військовослужбовці

В Україні середню заробітну плату від 40 тис. грн без вищої освіти можуть отримувати військовослужбовці, водії-міжнародники, автомаляри, прохідники на шахтах та деякі рієлтори. Про це свідчать дані оголошень великого кадрового порталу, передає Obozrevatel.

Військовослужбовець – 59,3 тис. грн

Військкомати розмістили на профільних ресурсах десятки вакансій для військових. У середньому зарплатня становить 59,3 тис. грн, проте ті українці, які виконують військові завдання безпосередньо на передовій, отримують приблизно 120 тис. грн на місяць (з урахуванням доплати у 100 тис. грн).

Вимоги: вік від 27 років, відсутність медичних протипоказань, витривалість та хороша фізична підготовка.

Водій-міжнародник – 42,5 тис. грн

Водій, який імпортує в Україну товари або забезпечує експортні коридори, в середньому може заробляти 42,5 тис. грн. До того ж роботодавці обіцяють зарплату в розмірі до майже 100 тис. грн., у залежності від кількості рейсів.

Вимоги: категорія С, РЄ, бажано Код 95 (сертифікат, що потрібен водіям для роботи в ЄС), досвід роботи від двох років.

Крім того, великою перевагою буде можливість самостійно виконувати незначний ремонт авто. Для виїзду за кордон водію також потрібно буде отримати дозвіл.

Прохідник – до 42 тис. грн

На Дніпропетровщині запрошуються чоловіки для роботи прохідниками у шахтах. Завдання: за допомогою перфораторів та бурових установок проводити вироблення в шахті. Це одна з найскладніших шахтарських спеціальностей.

Крім офіційної відпустки, медичного обслуговування, високої зарплати та соціальних гарантій, також можна отримати можливість раніше вийти на пенсію за наявності певного стажу роботи на шахті.

Автомаляр – 45 тис. грн на місяць

Автомаляр займається рихтуванням, підготовкою авто до фарбування, шпаклюванням, поліруванням та фарбуванням. На роботі можна отримати безкоштовний інструмент і навчання. Утім, більше переваг для працевлаштування отримують фахівці, які вже мають досвід роботи. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, як змінилися зарплати українців із початку війни: оприлюднені офіційні дані.

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