Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
Перше місце в рейтингу зарплат в Україні посідають військовослужбовці
В Україні середню заробітну плату від 40 тис. грн без вищої освіти можуть отримувати військовослужбовці, водії-міжнародники, автомаляри, прохідники на шахтах та деякі рієлтори. Про це свідчать дані оголошень великого кадрового порталу, передає Obozrevatel.
Військовослужбовець – 59,3 тис. грн
Військкомати розмістили на профільних ресурсах десятки вакансій для військових. У середньому зарплатня становить 59,3 тис. грн, проте ті українці, які виконують військові завдання безпосередньо на передовій, отримують приблизно 120 тис. грн на місяць (з урахуванням доплати у 100 тис. грн).
Вимоги: вік від 27 років, відсутність медичних протипоказань, витривалість та хороша фізична підготовка.
Водій-міжнародник – 42,5 тис. грн
Водій, який імпортує в Україну товари або забезпечує експортні коридори, в середньому може заробляти 42,5 тис. грн. До того ж роботодавці обіцяють зарплату в розмірі до майже 100 тис. грн., у залежності від кількості рейсів.
Вимоги: категорія С, РЄ, бажано Код 95 (сертифікат, що потрібен водіям для роботи в ЄС), досвід роботи від двох років.
Крім того, великою перевагою буде можливість самостійно виконувати незначний ремонт авто. Для виїзду за кордон водію також потрібно буде отримати дозвіл.
Прохідник – до 42 тис. грн
На Дніпропетровщині запрошуються чоловіки для роботи прохідниками у шахтах. Завдання: за допомогою перфораторів та бурових установок проводити вироблення в шахті. Це одна з найскладніших шахтарських спеціальностей.
Крім офіційної відпустки, медичного обслуговування, високої зарплати та соціальних гарантій, також можна отримати можливість раніше вийти на пенсію за наявності певного стажу роботи на шахті.
Автомаляр – 45 тис. грн на місяць
Автомаляр займається рихтуванням, підготовкою авто до фарбування, шпаклюванням, поліруванням та фарбуванням. На роботі можна отримати безкоштовний інструмент і навчання. Утім, більше переваг для працевлаштування отримують фахівці, які вже мають досвід роботи.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, як змінилися зарплати українців із початку війни: оприлюднені офіційні дані.
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