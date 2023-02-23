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Як змінилися зарплати українців із початку війни: офіційні дані

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як змінилися зарплати українців із початку війни: офіційні дані
фото ілюстративне

У середньому за рік зарплата збільшилася на 3%, порівняно із 2021 

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2022 рік. Про це йдеться на сайті ПФУ.

У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376 грн, що на 382,65 грн (на 3%) більше, ніж за 2021 рік (12 993 грн).

У грудні 2022 року зарплата склала 15 116 грн, що на 584,25 грн (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700 грн).

Інфляція за рік (грудень до грудня) в Україні прискорилася до 26,6%.

Як змінилися зарплати українців із початку війни: офіційні дані фото 1

Раніше аналітики назвали п'ять галузей, у яких найбільші зарплати.

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Теги: зарплата Пенсійний фонд Україна

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