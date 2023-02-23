Як змінилися зарплати українців із початку війни: офіційні дані

У середньому за рік зарплата збільшилася на 3%, порівняно із 2021

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2022 рік. Про це йдеться на сайті ПФУ.

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У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376 грн, що на 382,65 грн (на 3%) більше, ніж за 2021 рік (12 993 грн).

У грудні 2022 року зарплата склала 15 116 грн, що на 584,25 грн (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700 грн).

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