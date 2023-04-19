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Сутички в Лаврі: Заповідник написав заяву на правопорушників

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сутички в Лаврі: Заповідник написав заяву на правопорушників
Заворушення у Києво-Печерській лаврі
фото з відкритих джерел

Розлючені віряни УПЦ МП пошкодили захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу

На території Києво-Печерської лаври у Києві виник черговий інцидент: парафіяни УПЦ МП пошкодили захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу. Виконувач обов’язків генерального директора заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко написав заяву до правоохоронних органів, повідомляє кореспондент «Главкома».

Сутички в Лаврі: Заповідник написав заяву на правопорушників фото 1

19 квітня правоохоронці, як і в попередні дні, забезпечували дотримання порядку на території Лаври, комісія Мінкульту продовжувала свою роботу.

Водночас після того як представники Мінкульту опечатали чергове приміщення – один із корпусів Лаври – розлючені віряни УПЦ МП зламали печатку та пошкодили захисні ролети та незаконно проникли в середину приміщення корпусу №37 – Галерею на Ближніх печерах.

Раніше повідомлялося, що Заповідник викликав до Лаври наряд поліції через хуліганську поведінку невстановлених осіб.

Нагадаємо, що в Києво-Печерській лаврі триває перевірка комісії Міністерства культури. Комісія зафіксувала нові порушення.

19 квітня під час опечатування 37 корпусу прийшов невідомий чоловік у рясі та почав провокувати заступника гендиректора Заповідника Олександра Рудника.

Зазначимо, що після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору. Зауважимо, на території київської Лаври зафіксовано незаконних 36 об'єктів, що є новобудовами, добудовами і перебудовами до пам'яток національного та місцевого значення. 

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Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра лавра

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