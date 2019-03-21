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    Суспільство

    Завтра в Україні очікується дощ, поривчастий вітер та 14 градусів тепла

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    Температура повітря завтра підвищиться протягом дня +10+14 градусів - Завтра в Україні очікується дощ, поривчастий вітер та 14 градусів тепла
    Температура повітря завтра підвищиться протягом дня +10+14 градусів

    22 березня очікуються пориви вітру до 15-20 метрів за секунду

    Найближчої доби у більшості областей України пройдуть дощі. Щоправда, південна частина уникне опадів. Про це повідомила метеоролог Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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    Як зазначає Діденко, також 22 березня очікується поривчастий вітер.

    «Давненько в нас не було весняного вітру, коли все літає. Буде. Завтра. У п`ятницю пориви північно-західного вітру досягатимуть штормових, 15-20 метрів за секунду», - пише синоптик.

    За словами Діденко, температура повітря завтра підвищиться протягом дня +10+14 градусів, на Сході до +5+9 градусів.

    У Києві завтра, 22 березня, очікується дощ та сильний вітер. Максимальна температура повітря сягне позначок +10+12 градусів. «Проте на фоні дощу та сильного вітру це потепління знівелюється», - додає Діденко.

    Синоптик стверджує, що 23 березня, у Всесвітній день метеоролога, знову похолодає, дощі припиняться, проте - увага! - на Сході з поширенням аж до Запоріжжя та Криму випадатиме мокрий сніг!

    «24 березня, у неділю, знову дещо потепліє, а з районів Польщі-Білорусі підійде інший атмосферний фронт з дощами. Щодня зміна погоди», - написала Діденко.

     

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