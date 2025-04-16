Президент утворив 10 військових адміністрацій на частині окупованої Донеччини

Військові адміністрації створені в Маріуполі та ще дев'яти населених пунктах Донеччини

Президент України Володимир Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента № 240/2025.

Згідно з указом утворено Маріупольську, Волноваську міські військові адміністрації, а також низку сільських та селищних адміністрацій.

Кальчицька сільська, Мангушська селищна, Маріупольська міська, Микільська селищна військові адміністрації утворені в Маріупольському районі.

У сусідньому Волноваському районі створені Старомлинівська та Хлібодарівська сільські військові адміністрації.

Разом з тим, український президент утворив на базі військово-цивільних адміністрацій Волноваську міську, Мирненську селищну, Ольгинську селищну та Сартанську селищну військові адміністрації.

Як відомо, всі 10 населених пунктів перебувають під тимчасовим котролем Російської Федерації з 2022 року.

Нагадаємо, 22 березня президент Володимир Зеленський приїхав на Донеччину та поспілкувався з військовими біля легендарної стели на вʼїзді в область

До слова, рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області розширено зону примусової евакуації сімей з дітьми.