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Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк залишає посаду – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Заступник Умєрова генерал-лейтенант Гаврилюк залишає посаду – медіа
17 травня 2024 року Гаврилюк був призначений першим заступником Міністра оборони України
фото з відкритих джерел

Своє рішення військовий не прокоментував

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк залишає посаду першого заступника міністра оборони України за власним бажанням. Як передає «Главком», про це він сказав у коментарі Суспільному.

Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів.

Що відомо про Івана Гаврилюка?

У Збройних Силах України Гаврилюк з 1 серпня 1988-го по 3 березня 2020 року та з 24 лютого 2022 року по теперішній час. З 2015-го по 2018 рік – начальник Тилу Збройних Сил України. 

З 2018-го по 2020 рік – начальник Головного управління логістики – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України. 

24 лютого 2022 року — прийнятий на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і призначений начальником управління звʼязку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики ЗСУ. 

Також відомо, що він з квітня до серпня 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

З 17 травня 2024 року призначений першим заступником Міністра оборони України.

Нагадаємо, місяць тому, у березні, Кабінет міністрів затвердив нових членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України, до складу якої як представники держави увійшли перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк та екс-заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Також у жовтні 2024 року Зеленський увів першого заступника міністра оборони Гаврилюка до складу Ставки

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Теги: Міноборони Іван Гаврилюк

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