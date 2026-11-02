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Офіс генпрокурора відповів на заяву Кравченка про підготовку нападу в Австрії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Офіс генпрокурора відповів на заяву Кравченка про підготовку нападу в Австрії
Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити за ним групу осіб, яка мала вчинити проти нього протиправні насильницькі дії
фото: Руслан Кравченко/Facebook

Ковальський: Хтось намагається зробити гарну підставу для притулку

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що колишній генпрокурор Руслан Кравченко не звертався до українських правоохоронних органів щодо загрози його життю в Австрії. Про це він повідомив під час закритої зустрічі з медіа, на якій був присутній «Главком».

«Юридично у нас нічого немає, провадження за цим фактом не реєстрували, заяви від нього (Кравченка – «Главком») не надходило. Також я розумію, що в Австрії за цим фактом є кримінальне провадження», – сказав Ковальський.

За словами в.о. генерального прокурора, австрійці не зверталися до Офісу генпрокурора із запитом про надання міжнародно-правової допомоги, а коли такий запит надійде, то буде підготовлена відповідь.

«Особисто моя точка зору людини, яка прочитала всі ці новини, – що хтось намагається зробити гарну підставу для притулку», – наголосив Ковальський.

Нагадаємо, 7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки. 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

До слова, 28 жовтня колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити за ним групу осіб, яка мала вчинити проти нього протиправні насильницькі дії. Він пов’язав свої твердження із затриманням в Австрії двох військовослужбовців Головного управління розвідки України з групи «Артан».

Водночас Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають заяву колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка про нібито підготовку насильницьких дій проти нього спробою забезпечити собі захист у країні перебування.

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Теги: Антон Ковальський Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко

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