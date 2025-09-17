Головна Країна Суспільство
Зеленський привітав рятувальників із професійним святом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський привітав рятувальників із професійним святом
Президент: Дякую всім працівникам і працівницям ДСНС України
фото: МВС

Зеленський: Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя та завжди приходить на допомогу

Президент України Володимир Зеленський привітав рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій з професійним святом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні день тих, хто попри все рятує життя та завжди приходить на допомогу. Наші рятувальники одними з перших прибувають на місця російських обстрілів, дістають людей з-під завалів, гасять пожежі та підтримують. Ми в Україні знаємо, що завжди та всюди можемо розраховувати на допомогу», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Дякую всім працівникам і працівницям ДСНС України. Дякую кожному та кожній, хто обрав для себе таку нелегку, але дуже важливу місію – рятувати інших. Завжди памʼятаємо всіх рятувальників, які загинули, допомагаючи та рятуючи наших людей».

Нагадаємо, традиція вітати рятівників саме цього дня була започаткована у 2008 році, указом президента України Віктора Ющенка. В День рятівника вітають всіх, хто причетний до аварійно-рятувальних служб та цивільного захисту: пожежники, кінологи, водолази, а також громадяни-волонтери. З нагоди цього свята, «Главком» підготував спеціальні привітання та святкові листівки до Дня рятівника, щоб подякувати за мужність та самовідданість цих героїчних професіоналів.

Теги: ДСНС свято Володимир Зеленський

