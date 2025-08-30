Війна проти Росії отримала офіційну назву

Датою початку війни вважається 19 лютого 2014 року – день, коли російські окупанти розпочали вторгнення до Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про національну пам’ять», у якому офіційно закріплено назву війни з Росією – «Війна за Незалежність України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку закону на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, датою початку війни вважається 19 лютого 2014 року – день, коли російські окупанти розпочали вторгнення до Криму. У новому законі війна отримала чітке визначення як «боротьба за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України».

Також у законі зазначається, що війна є наслідком «послідовної російської імперської політики», спрямованої на знищення української державності та ідентичності.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг.

«Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований», – сказала прессекретарка про реакцію Трампа.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 22 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що у п'ятницю, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.