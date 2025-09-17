17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 17 вересня 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

17 вересня у світі відзначають Всесвітній день безпеки пацієнтів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять Святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівника страхового ринку України

Це професійне свято було встановлено 1993 року, хоча спочатку воно не мало офіційного статусу. Метою цього дня є вшанування працівників страхового ринку, які забезпечують фінансову стабільність та захист громадян і підприємств від різних ризиків. Це свято є нагодою висловити подяку всім, хто працює у сфері страхування, за їхню важливу роботу. Вони допомагають людям відчувати себе більш захищеними та впевненими у майбутньому.

День працівників цивільного захисту

Це свято було встановлено для вшанування працівників, які займаються захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Історія цього свята почалася 2004 року, коли було скасовано День працівників пожежної охорони та День рятівника, і замість них встановлено єдине свято – День працівників цивільного захисту. Проте 2008 року було вирішено відновити День рятівника, який знову став офіційним святом.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра

Цей день був встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для підвищення обізнаності про важливість безпеки пацієнтів. Метою свята є сприяння глобальним діям для запобігання шкоді, яка може бути завдана людям під час надання медичних послуг. Цього дня проводяться заходи для обміну досвідом та розробки стратегій щодо покращення якості медичної допомоги в усьому світі.

Всесвітній день ската-манти

Щороку 17 вересня у світі відзначається Всесвітній день манти (World Manta Day) або Всесвітній день ската-манти – дата, присвячена одному з найвеличніших мешканців океану. Це свято створене для того, щоб підкреслити красу й унікальність скатів-манта, а також нагадати людству про потребу їх захисту від численних загроз.

Релігійні свята та їхня історія

Святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові

17 вересня у церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Вони жили у II столітті в Римі за часів імператора Адріана. Софія була благочестивою вдовою, яка виховувала своїх дочок у любові до Бога. Її дочки носили імена головних християнських чеснот: Віра, Надія і Любов. Вони відкрито сповідували свою віру в Христа, що привернуло увагу імператора.

Імператор Адріан наказав привести їх до себе і намагався переконати їх відректися від християнства, але вони залишалися непохитними. За це їх піддали жорстоким мукам: палили на залізній решітці, кидали у розпечену піч і в казан з киплячою смолою. Проте, завдяки Божій силі, вони залишалися неушкодженими. Софія була змушена дивитися на страждання своїх дочок, але вона проявила незвичайну мужність і підтримувала їх у вірі. Після смерті дочок, Софія поховала їх і через три дні померла біля їхньої могили.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо цього дня йде дощ, весна буде дощовою;

Якщо хмар мало – зима буде холодною;

Якщо листя на березах починає жовтіти з верхівки, то зима буде ранньою;

Якщо багато жолудів на дубі, то зима буде теплою, а весна – холодною.

Історичні події

598 рік – нідерландські моряки відкривають Маврикій;

1631 рік – війська Католицької ліги розбивають протестантів біля Лейпцига;

1678 рік – за Нівегенським договором Франція та Іспанія повертають одна одній раніше завойовані території;

1787 рік – Конституційний конвент у Філадельфії ухвалює нову Конституцію США;

1834 рік – професора Михайла Максимовича затверджують на посаді ректора Київського університету св. Володимира;

1919 рік – оприлюднюють відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР;

1924 рік – у Женеві відкривають першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів;

1944 рік – союзники розпочинають Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії;

1989 рік – у Чернівцях розпочинається І Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута»;

1991 рік – створюють Кабінет Міністрів України;

2003 рік – на острові Бирючий відбувається зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Іменини

День ангела святкують: Павло, Петро, Степан, Опанас, Юліан, Яків та Софія.