Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 17 вересня 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

17 вересня у світі відзначають Всесвітній день безпеки пацієнтів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять Святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День працівника страхового ринку України

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це професійне свято було встановлено 1993 року, хоча спочатку воно не мало офіційного статусу. Метою цього дня є вшанування працівників страхового ринку, які забезпечують фінансову стабільність та захист громадян і підприємств від різних ризиків. Це свято є нагодою висловити подяку всім, хто працює у сфері страхування, за їхню важливу роботу. Вони допомагають людям відчувати себе більш захищеними та впевненими у майбутньому.

День працівників цивільного захисту

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято було встановлено для вшанування працівників, які займаються захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Історія цього свята почалася 2004 року, коли було скасовано День працівників пожежної охорони та День рятівника, і замість них встановлено єдине свято – День працівників цивільного захисту. Проте 2008 року було вирішено відновити День рятівника, який знову став офіційним святом.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день був встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для підвищення обізнаності про важливість безпеки пацієнтів. Метою свята є сприяння глобальним діям для запобігання шкоді, яка може бути завдана людям під час надання медичних послуг. Цього дня проводяться заходи для обміну досвідом та розробки стратегій щодо покращення якості медичної допомоги в усьому світі.

Всесвітній день ската-манти

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Щороку 17 вересня у світі відзначається Всесвітній день манти (World Manta Day) або Всесвітній день ската-манти – дата, присвячена одному з найвеличніших мешканців океану. Це свято створене для того, щоб підкреслити красу й унікальність скатів-манта, а також нагадати людству про потребу їх захисту від численних загроз.

Релігійні свята та їхня історія

Святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

17 вересня у церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Вони жили у II столітті в Римі за часів імператора Адріана. Софія була благочестивою вдовою, яка виховувала своїх дочок у любові до Бога. Її дочки носили імена головних християнських чеснот: Віра, Надія і Любов. Вони відкрито сповідували свою віру в Христа, що привернуло увагу імператора.

Імператор Адріан наказав привести їх до себе і намагався переконати їх відректися від християнства, але вони залишалися непохитними. За це їх піддали жорстоким мукам: палили на залізній решітці, кидали у розпечену піч і в казан з киплячою смолою. Проте, завдяки Божій силі, вони залишалися неушкодженими. Софія була змушена дивитися на страждання своїх дочок, але вона проявила незвичайну мужність і підтримувала їх у вірі. Після смерті дочок, Софія поховала їх і через три дні померла біля їхньої могили.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо цього дня йде дощ, весна буде дощовою;
  • Якщо хмар мало – зима буде холодною;
  • Якщо листя на березах починає жовтіти з верхівки, то зима буде ранньою;
  • Якщо багато жолудів на дубі, то зима буде теплою, а весна – холодною.

Історичні події

  • 598 рік – нідерландські моряки відкривають Маврикій;
  • 1631 рік – війська Католицької ліги розбивають протестантів біля Лейпцига;
  • 1678 рік – за Нівегенським договором Франція та Іспанія повертають одна одній раніше завойовані території;
  • 1787 рік – Конституційний конвент у Філадельфії ухвалює нову Конституцію США;
  • 1834 рік – професора Михайла Максимовича затверджують на посаді ректора Київського університету св. Володимира;
  • 1919 рік – оприлюднюють відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР;
  • 1924 рік – у Женеві відкривають першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів;
  • 1944 рік – союзники розпочинають Голландську повітряно-десантну операцію, наймасштабнішу повітряно-десантну операцію у світовій історії;
  • 1989 рік – у Чернівцях розпочинається І Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута»;
  • 1991 рік – створюють Кабінет Міністрів України;
  • 2003 рік – на острові Бирючий відбувається зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Іменини

День ангела святкують: Павло, Петро, Степан, Опанас, Юліан, Яків та Софія.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 серпня, 00:17
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора
Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора України
23 серпня, 09:19
Юлія Свириденко: «Наш прапор – це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України»
З Днем Державного Прапора: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко звернулась до українців
23 серпня, 10:03
Яке релігійне свято відзначається 26 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 26 серпня: традиції та молитви
25 серпня, 22:00
29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 серпня, 00:00
27 серпня патріарх Філарет молився у Володимирському соборі під час всенічного бдіння
Патріарх Філарет долучився до богослужінь на свято Успіння
28 серпня, 22:11
Вересень – час для активного полювання на хижу рибу
Календар рибалки на вересень 2025 року: коли і на що клює найкраще
30 серпня, 22:30
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 серпня, 00:00
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 вересня, 00:00

Суспільство

17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
МОЗ руйнує міф: для відвідування басейну непотрібні ніякі довідки
МОЗ руйнує міф: для відвідування басейну непотрібні ніякі довідки
Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
Звільнено прокурора-інваліда з Хмельницького, який систематично відмовлявся підтверджувати групу
Звільнено прокурора-інваліда з Хмельницького, який систематично відмовлявся підтверджувати групу
В Україні з’явиться систему онлайн-моніторингу казино: названо переможця тендеру
В Україні з’явиться систему онлайн-моніторингу казино: названо переможця тендеру
Нова мовна омбудсменка попередила батьків, які дозволяють своїм дітям «Машу і мєдведя»
Нова мовна омбудсменка попередила батьків, які дозволяють своїм дітям «Машу і мєдведя»

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua