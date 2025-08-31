Головна Країна Події в Україні
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю
Зеленський: Эдине, що робить Росія – це вкладається у подальшу війну
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський зазначає, що усі дії Росії свідчать про її наміри продовжувати війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ закликає до миру, але Росія ігнорує ці заклики і продовжує затягувати війну. Про це він сказав, коментуючи ситуацію, що склалася напередодні візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю, передає «Главком» із посиланням на його звернення.

За словами Зеленського, Україна готова до реальних переговорів, у тому числі на рівні лідерів, про що йшлося у Вашингтоні два тижні тому. Однак, зазначає президент, усі дії Росії свідчать про її наміри продовжувати війну. Він назвав поїздку Путіна до Китаю спробою «викрутитися», що є «його спортом номер один».

Зеленський наголосив, що майже всі країни світу, включаючи Китай, Індію, Туреччину, Азербайджан та Казахстан, а також Папа Римський, виступають за припинення війни. «Єдиний, хто хоче війни, – це Росія», – підкреслив він.

Президент закликав світову спільноту, зокрема США, Європу та країни «Великої двадцятки», посилити тиск на Росію, щоб вона заплатила за дестабілізацію світових процесів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами директора Центру Карнегі «Росія-Євразія» Олександра Габуєва, головною темою переговорів стане узгодження позицій щодо війни в Україні, особливо на тлі зусиль США з припинення бойових дій.

До слова, президент Китаю Сі Цзіньпін збере понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з питань безпеки. Китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі, а також те, що всі зусилля США, спрямовані на протидію Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали бажаного ефекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Крім російського диктатора Володимира Путіна, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться у місті Тяньцзінь з 31 серпня по 1 вересня, будуть лідери країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної Азії та Південно-Східної Азії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці активно шукають убивцю Андрія Парубія. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 31 серпня.

За його словами, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка щодо розслідування резонансного вбивства. Зеленський запевнив, що до справи залучені усі необхідні служби.

Теги: росія Китай путін Володимир Зеленський

