Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 17 вересня в церковному календарі – День пам’яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

17 вересня православна церква вшановує пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Це свято присвячене вірі та стійкості цих жінок, які прийняли мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

За переказами, свята Софія прибула до Риму з Мілана у II столітті з трьома дочками: Вірою, Надією і Любов'ю. Вона виховала їх у глибокій християнській вірі. Коли імператор Адріан розпочав гоніння на християн, родину схопили і привели до нього. Імператор намагався змусити дівчат відректися від Христа, але вони залишилися непохитними.

Тоді Адріан наказав піддати дівчат жорстоким тортурам. Наймолодшій Любові було 9 років, Надії – 10, а найстаршій Вірі – 12. На очах у матері їх по черзі катували, але вони не відмовилися від своїх переконань і прийняли мученицьку смерть. Після страти дочок імператор віддав їхні тіла Софії, яка поховала їх і через три дні померла від скорботи на їхній могилі. Церква вшановує її як мученицю, адже вона пережила ті ж душевні страждання, що й її дочки.

Молитви дня

О, святі мучениці, страстотерпиці Христові Віро, Надіє і Любове, і матері їх Софіє! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день також називали «Вселенськими бабиними іменинами». За традицією, жінки мали плакати, щоб очистити душу та підготуватися до майбутніх випробувань.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо цього дня йде дощ, весна буде дощовою;
  • Якщо хмар мало – зима буде холодною;
  • Якщо листя на березах починає жовтіти з верхівки, то зима буде ранньою;
  • Якщо багато жолудів на дубі, то зима буде теплою, а весна – холодною.

Читайте також:

Теги: традиції свято календар православна церква свята релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 18 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 18 серпня: традиції та молитви
17 серпня, 22:00
Українці в Італії
Українці вийшли на вулиці у десятках міст Європи, щоб нагадати світові один факт (фото)
25 серпня, 15:28
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 30 серпня: традиції та молитви
29 серпня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
4 вересня, 22:15
В Києві та Львові пройшли символічні акції вшанування полеглих героїв-розвідників
У Києві та Львові вшанували пам’ять воїнів-розвідників
7 вересня, 11:49
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня, 00:00
Якщо пів школи має доступ до апаратури, то я думаю, що це хтось зробив спеціально – сільський голова
У ліцеї на Черкащині під час першого дзвоника пролунала пісня з матюками
5 вересня, 12:15
Відправною точкою у побудові партнерської моделі між державою і церквою могла б стати заява парламенту
Україна повинна перейти до моделі державно-церковного партнерства – Держетнополітики
11 вересня, 13:16
Цьогоріч Рош га-Шана триватиме з 22 по 24 вересня
Хасиди в Умані: на святкування Рош га-Шана вже прибули тисячі паломників
Сьогодні, 08:40

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва
Звільнено прокурора-інваліда з Хмельницького, який систематично відмовлявся підтверджувати групу
Звільнено прокурора-інваліда з Хмельницького, який систематично відмовлявся підтверджувати групу
В Україні з’явиться систему онлайн-моніторингу казино: названо переможця тендеру
В Україні з’явиться систему онлайн-моніторингу казино: названо переможця тендеру
Нова мовна омбудсменка попередила батьків, які дозволяють своїм дітям «Машу і мєдведя»
Нова мовна омбудсменка попередила батьків, які дозволяють своїм дітям «Машу і мєдведя»
Скільки українців готові безкінечно терпіти війну? Результати свіжого опитування
Скільки українців готові безкінечно терпіти війну? Результати свіжого опитування
Бодікамери для ТЦК: за два тижні зафіксовано низку правопорушень (відео)
Бодікамери для ТЦК: за два тижні зафіксовано низку правопорушень (відео)

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Сьогодні, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua