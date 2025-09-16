Яке релігійне свято відзначається 17 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 17 вересня в церковному календарі – День пам’яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

17 вересня православна церква вшановує пам’ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Це свято присвячене вірі та стійкості цих жінок, які прийняли мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 вересня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

За переказами, свята Софія прибула до Риму з Мілана у II столітті з трьома дочками: Вірою, Надією і Любов'ю. Вона виховала їх у глибокій християнській вірі. Коли імператор Адріан розпочав гоніння на християн, родину схопили і привели до нього. Імператор намагався змусити дівчат відректися від Христа, але вони залишилися непохитними.

Тоді Адріан наказав піддати дівчат жорстоким тортурам. Наймолодшій Любові було 9 років, Надії – 10, а найстаршій Вірі – 12. На очах у матері їх по черзі катували, але вони не відмовилися від своїх переконань і прийняли мученицьку смерть. Після страти дочок імператор віддав їхні тіла Софії, яка поховала їх і через три дні померла від скорботи на їхній могилі. Церква вшановує її як мученицю, адже вона пережила ті ж душевні страждання, що й її дочки.

Молитви дня

О, святі мучениці, страстотерпиці Христові Віро, Надіє і Любове, і матері їх Софіє! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність. Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день також називали «Вселенськими бабиними іменинами». За традицією, жінки мали плакати, щоб очистити душу та підготуватися до майбутніх випробувань.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: