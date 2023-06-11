Зеленський разом з Трюдо записали звернення до світових ЗМІ

Володимир Зеленський спільно з Джастіном Трюдо звернувся до канадських журналістів у межах Press Gallery Dinner

Володимир Зеленський спільно з Джастіном Трюдо звернувся до канадських журналістів у межах Press Gallery Dinner, який проводиться в Оттаві Галереєю канадської парламентської преси. Про це повідомляє Офіс президента у Teлеграмі.

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До цієї організації входять відомі канадські та світові ЗМІ, зокрема: Politico, CNN, Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg News, CBC News.

«Так буває – і з журналістами особливо часто – коли життя ставить перед людиною вибір: чи стати героєм? Буває, що набагато простіше оминути такий вибір та залишитися десь у сірій зоні між добром і злом – в зоні псевдонейтральності. Але кожен, хто його не оминає та протистоїть злу, хто називає речі своїми іменами та поширює правду, – може стати героєм не лише на один день. Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх – коли світ має вчасно знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглась повсюдно. Зло зараз претендує не лише на ту чи іншу країну, а на цінності. Наші з вами цінності. На те, щоб їх зруйнувати. І я дякую вам – і всій Канаді – за те, що ви не жартуєте зі злом», - сказав Зеленський.

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Глава Української держави подякував за підтримку нашої боротьби за свободу. «Дякую за те, що ви розповідаєте світу про кожен військовий злочин Росії. Дякую вам за те, що даєте людям розуміння того, що відбувається!», – додав Президент.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо і віце-премʼєрка Христя Фрілянд перебували з робочим візитом у Києві. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. Також Джастін Трюдо виступив у парламенті. Він пообіцяв військову і політичну підтримку Україні, в тому числі на шляху до НАТО, анонсував $400 млн воєнної підтримки ЗСУ і коаліцію F16.