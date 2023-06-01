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Цілодобово доступні укриття є обовʼязком місцевої влади – Зеленський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Цілодобово доступні укриття є обовʼязком місцевої влади – Зеленський
Зараз готуються нові оборонні рішення для України – щодо ППО, авіації та просування на землі
фото: скриншот відео

Якщо цей обов’язок на місцях не виконується, то правоохоронці мають притягати винних до відповідальності

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний терор РФ та звітував про роботу української делегації у Молдові, на саміті Європейської політичної спільноти. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

«Передусім мої співчуття рідним і близьким тих, чиї життя забрала Росія, забрали російські удари. Ми робимо максимум, щоб захистити людей. Не було такої міжнародної зустрічі, не було таких міжнародних переговорів, на яких не порушувалося б питання ППО для України. Але захист людей – це захист на всіх рівнях. Укриття мають бути доступними. Ніколи більше не має повторитися ситуація, як цієї ночі в Києві, коли люди прийшли в укриття, а укриття – зачинене. Це обов’язок представників місцевої влади, дуже конкретний обов’язок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Боляче бачити недбале ставлення до цього обов’язку. Боляче бачити втрати», – сказав глава держави.

За його словами, якщо обов’язок на місцях не виконується, то прямий обов’язок правоохоронців – притягати винних до відповідальності. Зеленський нагадав, що сьогодні в нашій державі, як і в багатьох інших країнах, відзначається День захисту дітей, однак РФ не припиняє свій терор ні на день.

«Але й у цей день держава-терорист забрала життя української дитини. Але й у цей день Росія обстрілювала наші міста – від Харкова до Херсона, від Києва до Донбасу. Але й цей день ми використали по максимуму, щоб наблизити поразку терористів. І цей день став часом, коли ми наближаємо відповідальність Росії – кожного вбивці, кожного терориста», – наголосив президент.

Сьогодні українська делегація перебуває у Молдові на саміті Європейської політичної спільноти.

«Зараз тут – центр політичних дискусій на нашому континенті. Були дуже важливі переговори. Президентка Молдови та Президент Франції, Премʼєр Великої Британії та Президентка Єврокомісії, Президент Румунії та Премʼєр Португалії, Премʼєр Албанії та Премʼєр Північної Македонії, Премʼєр Італії, Премʼєр Іспанії, Президент Швейцарії, Премʼєр Чехії, Президент Азербайджану, канцлер Німеччини. Був і розширений формат із представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі, Бельгії. І, звичайно, – зустрічі на полях саміту та спільне засідання всіх учасників та учасниць саміту…», – розповів український лідер.

Нині, за його словами, готуються нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і просування на землі.

«Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру. І я дякую всім лідерам, усім країнам, які нас підтримують за цими пунктами. Це не лише підтримка України – це підтримка реальної безпеки для всієї Європи», – підкреслив очільник України.

Окремо він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку наших ініціатив щодо захисту дітей, пошуку й повернення тих, кого депортувала Росія

Також Зеленський подякував президенту Європейської ради Мішелю, який сьогодні провів спеціальну безпекову сесію в межах саміту, та Роберті Мецолі, голові Європейського парламенту, за ухвалене рішення щодо боєприпасів для України – підтримку виділення додаткових 500 мільйонів євро для цього.

«Дякую всім нашим воїнам! Дякую всім, хто тренує наших воїнів! Хто допомагає нам зброєю! Хто лікує наших героїв після поранень! Дякую всім рятувальникам, усім нашим працівникам ДСНС та інших служб, які ліквідовують наслідки російських ударів! Дякую всім волонтерам, які допомагають нашим воїнам, нашим людям, нашій державі! Дякую всім, із ким ми йдемо пліч-о-пліч до нашої перемоги, до нашого миру й до покарання російських терористів. Слава Україні!», – завершив президент.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.  За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України) та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).  

До слова, сьогодні уряд видав доручення перевірити всі укриття в країні.

Як повідомлялося, у межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття затримано чотирьох осіб: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця. 

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Теги: укриття Володимир Зеленський саміт

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