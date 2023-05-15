Президент Франції розповів про нову допомогу для ЗСУ

Франція забезпечить декілька батальйонів ЗСУ бронемашинами та легкими танками

Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, з посиланням на BFMTV.

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Він зазначив, що окрім оснащення, Франція навчить українських військових користуванню цією технікою. Також Макрон уточнив, що мова йде в тому числі і про AMX-10RC.

«Готуються нові постачання, щоб на постійній основі враховувати найнагальніші та найнагальніші потреби України», – сказав Макрон.

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Раніше повідомлялося, на що було зосереджено пріоритетну увагу під час зустрічі Зеленського з президентом Франції.

Нагадаємо, що після свого візиту до Риму, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою Франк-Вальтер Штайнмайером. Сторони обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між країнами.