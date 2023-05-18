Бив та тримав на ланцюгу: у Нікополі вітчим катував п'ятирічного пасинка

До суду скеровано клопотання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Чоловік тримав дитину прикутим металевим ланцюгом до стіни

Жителю Нікополя Дніпропетровської області, який катував та тримав на ланцюгу п’ятирічного пасинка, повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

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За даними слідства, чоловік протягом місяця катував хлопчика, з яким спільно проживав у квартирі.

«Підозрюваний, нібито «за погану поведінку», неодноразово бив по голові та тілу хлопчика і тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни. На тілі та руках дитини залишилися множинні садна та синці», – йдеться у повідомленні.

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Під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію.

Зазначається, що під час огляду квартири правоохоронці виявили металевий ланцюг та гаки, які чоловік використовував для «виховання».

У Нікополі вітчим катував п'ятирічного пасинка

«За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дитини з використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася», – додали у прокуратурі.

Наразі дитина перебуває у рідного батька.

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Вітчиму хлопчика повідомлено про підозру за фактами катування та незаконного позбавлення волі малолітньої дитини. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що СБУ оголосила підозру «коменданту» Балаклії, що катував мешканців міста. Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним «Граніт», який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті. У березні минулого року він приїхав до захопленої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків «Л/ДНР» у поширенні кремлівського режиму в місті.