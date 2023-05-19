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Зеленський провів зустріч із прем’єром Іраку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів зустріч із прем’єром Іраку
Володимир Зеленський запросив прем’єра Іраку відвідати Україну
фото: Офіс президента

Президент висловив особливу подяку Іраку за підтримку України в межах міжнародних організацій

У межах робочого візиту до Королівства Саудівська Аравія президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Ірак Мухаммадом Шіа Саббаром Ас-Судані. Про це повідомляє Офіс президента.

Президент подякував Іраку за солідарність з Україною та українським народом, тверду позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, принципу непорушності кордонів і дотримання норм міжнародного права.

Зеленський висловив особливу подяку Іраку за підтримку України в межах міжнародних організацій, зокрема за підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський провів зустріч із прем’єром Іраку фото 1

«Сторони обговорили можливі шляхи участі Іраку в імплементації української формули миру, що є надійним інструментом зупинення війни, а також взаємодію в гуманітарній сфері», – йдеться в повідомленні.

Глава держави запросив прем’єр-міністра Іраку відвідати Україну з візитом з метою обговорення важливих напрямів міждержавної співпраці.

Крім того, у межах візиту до Королівства Саудівська Аравія для участі в саміті Ліги арабських держав Зеленський провів зустрічі з главами делегацій Об’єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії.

Теги: Володимир Зеленський Ірак Саудівська Аравія

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