Глава МВС Молдови прокоментувала можливу участь Зеленського в саміті європейських лідерів

Інформація про можливу участь Зеленського в саміті не розголошується з міркувань безпеки

Наразі невідомо, чи приїде на саміт український президент

У четвер 1 червня в Молдові пройде саміт Європейської політичної спільноти. Більшість європейських лідерів уже підтвердили свою участь, однак щодо президента України Володимира Зеленського – Кишинів не буде публічно розкривати його участь. Про це повідомляє NewsMaker.

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Так, міністерка внутрішніх справ Молдови Ганна Ревенко заявила, що інформація про можливу участь українського президента в саміті не розголошується.

«Ця інформація має бути засекречена з міркувань безпосередньої безпеки пана Зеленського. Ми поважаємо цю вимогу», – підкреслила посадовиця.

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Нагадаємо, в інтерв’ю WSJ президент Польщі Анджей Дуда розповів, що країни-члени Північноатлантичного альянсу розглядають можливість підписання угоди про гарантії безпеки для України за прикладом ізраїльської моделі вже в липні цього року, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

До слова, міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що його країна хотіла б прийняти саміт у липні, спрямований на пошук миру між Україною та Росією, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії.