Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Що найчастіше крадуть кияни на клумбах? «Київзеленбуд» дав відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що найчастіше крадуть кияни на клумбах? «Київзеленбуд» дав відповідь
На місці висаджених раніше кущів, квітів та місцями дерев – порожнеча
фото: kyivzelenbud.com

У столиці фіксують масові крадіжки кущів, квітів на клумбах та дерев

Ялівець , барбарис, форзиція, клен Гіннала, сосна звичайна та альпійська, смородина альпійська, пухироплідник, дерен, гортензія, спірея, вейгела, лаванда і квіти, багато видів квітів – це те, що найчастіше стає об'єктами крадіжок у парках та скверах столиці. Про це пише прессслужба підприємства «Київзеленбуд».

«Наприклад, за останній місяць у сквері на вул. Машинобудівній, 25А викопали 7 дерев клена Гіннала і 27 кущів барбарису. У парку по вул. Гетьмана Павла Полуботка (Попудренка) хтось позарився на кущі: 6 форзицій та гортензію волотисту Pinky Winky. У парку Партизанської слави комусь напевно припала до душі магнолія, причому настільки, що її «забрали додому», – скажаться у «Київзеленбуді».

Також крадії люблять троянди та тюльпани, не гребують навіть клумбами на головному майдані країни.

«У сквері Мусліма Магомаєва вже майже не залишилося троянд, постійно звідси «виносять» гортензії та лаванду. У центрі міста крадії також не пасуть задніх: рослини зникають на Львівській площі, сквері на Січових Стрільців, сквері Анни Київської і навіть на Майдані Незалежності видно, де повисмикували тюльпани», –  інформують «зеленбудівці».

07b5ef4bab2a2b2_800x0.jpg (465 KB)

Працівники підприємства бідкаються, що часто їхня робота є марною – на місці дбайливо висаджених раніше  кущів, квітів і подекуди дерев – пустка. А якщо  скласти докупи все вкрадене, то можна було озеленити напевно не один сквер.  

Нагадаємо, київські правоохоронці затримали порушника, який намагався викрасти скульптуру в парку «Володимирська гірка». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. У Великдень, близько 19:40, перебуваючи в парку «Володимирська гірка» чоловік намагався викрасти міні-макет фонтану зі скульптурою Архістратига Михаїла. Втім, перехожі, які перебували в парку, помітили це. Тож, пошкодивши скульптуру, порушник втік.

Читайте також: Квітучий Київ: куди піти, щоб помилуватися весною (фото)

Теги: кияни чоловік Київзеленбуд робота квіти рослини порушник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 лютого поточного року в небі над Київом було зафіксовано 6 «повітряних кульок»
Російські «повітряні кулі» в українському небі: агресор готує новий напрямок ракетних атак?
31 березня, 14:14
Смертельний для дерев грибок вперше виявлено у людини
Смертельний для дерев грибок вперше виявлено у людини
31 березня, 16:24
Сальма Хайєк виклала в мережу фото без макіяжу і майже без одягу
Сальма Хайєк виклала в мережу фото без макіяжу і майже без одягу
25 квiтня, 17:28
У боях за Бахмут загинув діджей Apache: про воїна ходитимуть легенди
У боях за Бахмут загинув діджей Apache: про воїна ходитимуть легенди
6 квiтня, 11:59
Скандал з Netflix. Лікар вимагає $1 млн за появу його фото у фільмі про вбивцю
Скандал з Netflix. Лікар вимагає $1 млн за появу його фото у фільмі про вбивцю
20 квiтня, 09:44
Значно збільшилася кількість вакансій у сфері готельно-ресторанного бізнесу і туризму
Медіабайер, водій-міжнародник та бізнес-аналітик. Перелік високооплачуваних професій в Україні
13 квiтня, 23:33
Військові спільно з органами місцевої влади звели понтонну переправу
ЗСУ показали, як долають наслідки повені на Київщині (фото)
17 квiтня, 18:24
Попит на працевлаштування серед ВПО на ринку праці дуже високий
Працевлаштування переселенців: головні плюси та мінуси для роботодавців
26 квiтня, 00:17
На Одещині взірвалася саморобний вибуховий пристрій
Саморобна бомба взірвалася на Одещині: постраждав чоловік
23 квiтня, 13:05

Суспільство

Що найчастіше крадуть кияни на клумбах? «Київзеленбуд» дав відповідь
Що найчастіше крадуть кияни на клумбах? «Київзеленбуд» дав відповідь
Як поводити себе під завалами будинку: поради від уряду
Як поводити себе під завалами будинку: поради від уряду
Хвилина мовчання: згадаймо військового Олександра Десятнюка
Хвилина мовчання: згадаймо військового Олександра Десятнюка
Заморозки та дощі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня
Заморозки та дощі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав чотири карети швидкої допомоги
Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав чотири карети швидкої допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Світова преса про український контрнаступ: Зеленський стоїть перед складним вибором
36K
Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення
11K
Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)
8464
Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться
4268
ЗСУ з Himars знищили розташування російських офіцерів (відео)
4165
ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву

Новини

Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков
Сьогодні, 07:54
Окупанти за добу здійснили майже 50 атак в гарячих точках Донеччини - Генштаб
Сьогодні, 06:34
У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ
Сьогодні, 06:11
У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Сьогодні, 03:33
Написи на ракетах Himars. Фото дня
Сьогодні, 02:29
Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)
Сьогодні, 00:54

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту