Що найчастіше крадуть кияни на клумбах? «Київзеленбуд» дав відповідь

У столиці фіксують масові крадіжки кущів, квітів на клумбах та дерев

Ялівець , барбарис, форзиція, клен Гіннала, сосна звичайна та альпійська, смородина альпійська, пухироплідник, дерен, гортензія, спірея, вейгела, лаванда і квіти, багато видів квітів – це те, що найчастіше стає об'єктами крадіжок у парках та скверах столиці. Про це пише прессслужба підприємства «Київзеленбуд».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наприклад, за останній місяць у сквері на вул. Машинобудівній, 25А викопали 7 дерев клена Гіннала і 27 кущів барбарису. У парку по вул. Гетьмана Павла Полуботка (Попудренка) хтось позарився на кущі: 6 форзицій та гортензію волотисту Pinky Winky. У парку Партизанської слави комусь напевно припала до душі магнолія, причому настільки, що її «забрали додому», – скажаться у «Київзеленбуді».

Також крадії люблять троянди та тюльпани, не гребують навіть клумбами на головному майдані країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У сквері Мусліма Магомаєва вже майже не залишилося троянд, постійно звідси «виносять» гортензії та лаванду. У центрі міста крадії також не пасуть задніх: рослини зникають на Львівській площі, сквері на Січових Стрільців, сквері Анни Київської і навіть на Майдані Незалежності видно, де повисмикували тюльпани», – інформують «зеленбудівці».

Працівники підприємства бідкаються, що часто їхня робота є марною – на місці дбайливо висаджених раніше кущів, квітів і подекуди дерев – пустка. А якщо скласти докупи все вкрадене, то можна було озеленити напевно не один сквер.

Нагадаємо, київські правоохоронці затримали порушника, який намагався викрасти скульптуру в парку «Володимирська гірка». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. У Великдень, близько 19:40, перебуваючи в парку «Володимирська гірка» чоловік намагався викрасти міні-макет фонтану зі скульптурою Архістратига Михаїла. Втім, перехожі, які перебували в парку, помітили це. Тож, пошкодивши скульптуру, порушник втік.

Читайте також: Квітучий Київ: куди піти, щоб помилуватися весною (фото)