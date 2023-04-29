Що найчастіше крадуть кияни на клумбах? «Київзеленбуд» дав відповідь
У столиці фіксують масові крадіжки кущів, квітів на клумбах та дерев
Ялівець , барбарис, форзиція, клен Гіннала, сосна звичайна та альпійська, смородина альпійська, пухироплідник, дерен, гортензія, спірея, вейгела, лаванда і квіти, багато видів квітів – це те, що найчастіше стає об'єктами крадіжок у парках та скверах столиці. Про це пише прессслужба підприємства «Київзеленбуд».
«Наприклад, за останній місяць у сквері на вул. Машинобудівній, 25А викопали 7 дерев клена Гіннала і 27 кущів барбарису. У парку по вул. Гетьмана Павла Полуботка (Попудренка) хтось позарився на кущі: 6 форзицій та гортензію волотисту Pinky Winky. У парку Партизанської слави комусь напевно припала до душі магнолія, причому настільки, що її «забрали додому», – скажаться у «Київзеленбуді».
Також крадії люблять троянди та тюльпани, не гребують навіть клумбами на головному майдані країни.
«У сквері Мусліма Магомаєва вже майже не залишилося троянд, постійно звідси «виносять» гортензії та лаванду. У центрі міста крадії також не пасуть задніх: рослини зникають на Львівській площі, сквері на Січових Стрільців, сквері Анни Київської і навіть на Майдані Незалежності видно, де повисмикували тюльпани», – інформують «зеленбудівці».
Працівники підприємства бідкаються, що часто їхня робота є марною – на місці дбайливо висаджених раніше кущів, квітів і подекуди дерев – пустка. А якщо скласти докупи все вкрадене, то можна було озеленити напевно не один сквер.
Нагадаємо, київські правоохоронці затримали порушника, який намагався викрасти скульптуру в парку «Володимирська гірка». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. У Великдень, близько 19:40, перебуваючи в парку «Володимирська гірка» чоловік намагався викрасти міні-макет фонтану зі скульптурою Архістратига Михаїла. Втім, перехожі, які перебували в парку, помітили це. Тож, пошкодивши скульптуру, порушник втік.
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