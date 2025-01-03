Зеленський розповів про диво, яке сталося із пораненим військовим

Президент розповів, що військовий, який не підводився на ноги, почав ходити після зустрічі з ним

Президент України Володимир Зеленський у першому великому інтерв’ю у 2025 році розповів, що український військовий почав знову ходити після його візиту.

«Мені сьогодні надіслали фотографію хлопця, бійця, з Superhumans (центр протезування, реабілітації та реконструктивної хірургії, – «Главком»). Я вважаю, що це не від мене залежало, цей результат, я впевнений, що це від лікарів, але момент приємний. Хлопець, з яким я фотографувався, не ходив. Він працював над цим і в США, і в Україні. І мені перед інтерв’ю прийшло повідомлення, де він каже «приїжджав президент і я почав ходити, хай частіше приїжджає» , – сказав Зеленський.

Президент вважає, що ця історія показує перш за все віру людей в себе.

Президент Зеленський розповів, що український військовий почав знову ходити після його візиту pic.twitter.com/xuUeBvCij5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 3, 2025

Президент України Володимир Зеленський у першому великому інтерв’ю у 2025 році дав відповіді на важливі запитання, які турбують українців останні роки. «Главком» зібрав головні тези та заяви з інтерв’ю президента.

Зокрема Зеленський розповів, що Силам оборони України вдалося зірвати три операції Росії, яка прагнула окупувати Харків, Суми та Запоріжжя і це є одним із найголовніших досягнень 2024 року.