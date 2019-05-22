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    Суспільство

    Зеленський в указі неправильно написав власне прізвище

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    Зеленський в указі неправильно написав власне прізвище

    В указі про скасування призначення Зеркаль заступником голови Адміністрації президента, Зеленський у власному прізвищі замість м'якого знаку написав літеру «б»

    Президент Володимир Зеленський в указі №315 від 22 травня про скасування призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації президента помилився у власному прізвищі.

    Про це повідомив журналіст Олег Черниш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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    Так, замість м'якого знаку після літери «с» в українській версії прізвища Зеленський - президент написав літеру «б».

    «Або Зеленський так поспішав звільнити Зеркаль, що неправильно написав своє прізвище, або підступний Порох відключив автовиправлення в Word в компах АП перед тим, як піти», - написав журналіст.

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    Раніше ЗМІ повідомили, що Зеркаль відмовилася від посади заступника голови Адміністрації президента. Олена Зеркаль погоджувалася бути тільки уповноваженою з питань міжнародних судів України щодо РФ.

    Пізніше Зеркаль відповіла на зникнення указу президента про її призначення. Вона повідомила, що питання стояло «не в посаді» і ввечері пообіцяла дати пояснення.

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