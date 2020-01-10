Земляни сьогодні побачать перше цього року затемнення Місяця



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Астрологи радять у цей день розібратися зі своїми почуттями та емоціями, заглянути у свій внутрішній світ

Спостерігати його зможуть жителі Європи, Азії, Африки та Австралії

Перше затемнення Місяця цього року розпочнеться сьогодні, 10 січня, о 21:07 за київським часом.

Спостерігати його зможуть жителі Європи, Азії, Африки та Австралії. Воно закриває коридор затемнень 2019-2020, який відкрило сонячне затемнення 26 грудня 2019 року.

Астрологи вважають, що оскільки затемнення сьогодні відбудеться в сузір'ї Рака, який відповідає за наш дім і сім'ю, то воно вплине безпосередньо на те, що відбувається в будинку, де ми живемо. Це можуть бути як пов'язані з будинком події - ремонт, продаж, купівля, - так і з тими, хто в ньому живе (сварки з родичами, з'ясування стосунків).

Астрологи радять у цей день розібратися зі своїми почуттями та емоціями, заглянути у свій внутрішній світ. Також вони кажуть, що 10 січня необхідно контролювати свої емоції. Цей день чудово підходить для самокопання й духовних практик, тому постарайтеся присвятити час собі. Пам'ятайте, що в дні затемнень не можна сваритися, впадати в депресію, займатися важкими фізичними вправами.

Астрологи наголошують, що у першу чергу вплив місячного затемнення на собі відчують представники чотирьох знаків Зодіаку - Лев, Діва, Козеріг та Риби.

Діва. Їх протягом 10 січня будуть переслідувати негаразди. Можливі конфлікти з начальством. Також у день місячного затемнення все буде йти не за планом.

Лев. На представників цього знака Зодіаку може чекати величезне розчарування фінансами. Не бійтеся прислухатися до порад рідних і близьких людей, вони допоможуть знайти вихід із важкої ситуації.

Козеріг та Риби. Цим знакам Зодіаку буде дуже важко зосередитися на справах, їхня продуктивність залишає бажати кращого. Причому «бомбити» буде по всіх фронтах, не тільки на роботі. Їхні плани можуть зриватися.

