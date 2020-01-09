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    Економіка та фінанси

    Українські конструктори завершують роботу над ракетою для комерційних запусків у космос

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    Ракета-носій &laquo;Циклон-4&raquo; може виводити на низьку навколоземну орбіту на висоту 600 км до 5 тонн корисного навантаження - Українські конструктори завершують роботу над ракетою для комерційних запусків у космос
    Ракета-носій «Циклон-4» може виводити на низьку навколоземну орбіту на висоту 600 км до 5 тонн корисного навантаження

    Запуски ракет-носіїв з космодрому в Новій Шотландії у Канаді заплановані з 2022 року

    Конструкторське бюро «Південне» створює проєкт наземного космодрому для запуску комерційних ракет-носіїв.

    Про це йдеться у повідомлені пресслужби конструкторського бюро. 

    Отже, КБ «Південне» створює проєкт на ракетний комплекс для запуску ракет-носіїв «Циклон-4» в цілому, наразі завершено ескізний проєкт. Окрім ракети-носія, космічним підприємством Дніпра розробляється проєкт наземного комплексу з усією інфраструктурою, що входить до його складу, а саме:

    • зона пускового майданчика;
    • зона монтажно-випробувального комплексу;
    • зона командного пункту.

    У 2020 році фахівці КБ «Південне» розпочнуть випуск конструкторської документації на ракетно-космічний комплекс «Циклон-4М».

    Рішення щодо практичного втілення проєкту та початку будівельних робіт на космодромі біля міста Кансо (провінція Нова Шотландія, Канада) буде ухвалено найближчим часом.

    Запуски ракет-носіїв з космодрому в Новій Шотландії у Канаді заплановані з 2022 року.

    Ракета-носій «Циклон-4» може виводити на низьку навколоземну орбіту на висоту 600 км до 5 тонн корисного навантаження.

    Очікувана вартість пуску – 45 млн доларів. За ті ж кошти планується послуга з доставки вантажів до 3350 кг на сонячно-синхронну орбіту (600-800 км).

     

    Канада Дніпро космос ракета
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