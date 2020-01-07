Космічний телескоп виявив планету розміром із Землю в зоні населеності
За 11 місяців спостережень на планеті не виявили спалахів, що підвищує шанси бути придатною для життя
Космічний телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) виявив нову планету в зоні населеності – вона таких же розмірів як Земля, планета обертається навколо зірки, і на ній потенційно може бути життя.
Про це повідомляє NASA.
Зазначається, що планета отримала назву TOI 700 d.
«TOI 700 d обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700, від нього отримує 86% енергії, яку Сонце дає Землі», – йдеться у повідомленні.
Вчені заявили, що за 11 місяців спостережень на зірці не виявили спалахів, що підвищує шанси TOI 700 d бути придатною для життя.
Крім TOI 700 d, в системі TOI 700 ще дві планети, найближча до зірки – кам’яна планета, яка має період 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, її період обертання – 16 днів.
Нагадаємо, вчені дослідницького інститут Гарвардського університету, який займається розробкою пристроїв, створили мініатюрних роботів RoboBees для виконання сільськогосподарських завдань. Американські вчені розробили літаючих роботів для запилення рослин.