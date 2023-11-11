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Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина
Максим був пілотом БПЛА у 49-му окремому стрілецькому батальйоні «Карпатська Січ»
фото з відкритих джерел

У перші дні повномасштабного вторгнення юнак поїхав до Києва обороняти столицю у складі окремого полку спеціального призначення «Азов»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Василишина.

18-річний солдат Максим Василишин, позивний Паджеро, загинув 18 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Вірнопілля Харківської області. Захисник отримав смертельну мінно-вибухову травму.

У боях за Україну загинув 18-річний студент із Львівщини Максим Василишин
У боях за Україну загинув 18-річний студент із Львівщини Максим Василишин
фото з відкритих джерел
Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина фото 1
фото з відкритих джерел

Максим народився у місті Новий Розділ на Львівщині. Отримав після 9-го класу навчався у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут, згодом в Українській академії лідерства.

Максим з сімʼєю
Максим з сімʼєю
фото з відкритих джерел
Максим – випускник військового ліцею
Максим – випускник військового ліцею
фото з відкритих джерел
Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина фото 2
фото з відкритих джерел

Юнак любив подорожувати та фотографувати. Мріяв про власну справу. Навчався на 1-му курсі факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Львівського торгово-економічного університету.

Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина фото 3
Максим у Чорногорії
Максим у Чорногорії
фото з відкритих джерел

Кредом життя Максима Василишина було: «Радій кожному дню».

Коли почалася повномасштабна війна, студент Василишин з першого дня приєднався до самооборони Львова. 27 лютого поїхав до Києва обороняти столицю у складі окремого полку спеціального призначення «Азов».

Після початку повномасштабної війни Максим не вагаючись став на захист своєї країни
Після початку повномасштабної війни Максим не вагаючись став на захист своєї країни
фото з відкритих джерел
Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина фото 4
фото з відкритих джерел

Після звільнення Київщини перейшов до 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Збройних сил України. Був оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу розвідувальної роти.

У перші дні війни подався добровольцем на фронт і тато Максима – Роман Василишин.

Максим з батьками та молодшим братом
Максим з батьками та молодшим братом
фото з відкритих джерел
Максим Василишин з братом
Максим Василишин з братом
фото з відкритих джерел

«У Максима завжди було багато ідей та планів, він мав неабиякий підприємницький хист і цілеспрямованість та не боявся пробувати нове. Під час навчання в Академії завжди носив з собою книгу про підприємництво. У 17 років Максим вже мав кілька власних справ і мріяв створити справжню бізнес-імперію. У своїх есе Максим часто надихався іншими людьми й прагнув вести власним прикладом. «Я хочу дати зрозуміти всім українцям, що ми все можемо, якщо будемо прагнути цього. Я хочу зробити так, щоб на українців рівнялися», – казав Максим», – так описала свого колишнього студента Українська академія лідерства.

Максим з батьком та братом
Максим з батьком та братом
фото з відкритих джерел

«Макс, у тебе стільки було планів...», – розпачливо написав про свого перспективного друга його товариш.

Максим багато працював та навчався, мав безліч ідей та цілей
Максим багато працював та навчався, мав безліч ідей та цілей
фото з відкритих джерел
Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина фото 5
фото з відкритих джерел

«Ти змінив моє серце… У ньому з’явились пусті кімнати для любові й пам’яті. Це не смерть… Це життя, яке забрала русня… Це моє життя, але ціною друга...» – написала подруга юнака після звістки про його смерть. І згадала останню переписку з ним: у відповідь на «Будь обережнішим там» впевнено відповів: «Я прийшов перемагати, а не помирати»…

Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина фото 6
Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина фото 7
фото з відкритих джерел

Поховали юного захисника на Марсовому полі Личаківського кладовища у Львові.

Максиму навічно 18 років
Максиму навічно 18 років
фото з відкритих джерел

9 листопада цього року Максиму могло б виповнитися 20 років. У цей день у його ліцеї відкрили меморіальну таблицю.

Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина фото 8

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: Львівщина війна пам'ять смерть військові

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