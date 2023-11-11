Першокурсник добровільно пішов на фронт і загинув. Згадаймо 18-річного Максима Василишина

У перші дні повномасштабного вторгнення юнак поїхав до Києва обороняти столицю у складі окремого полку спеціального призначення «Азов»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Василишина.

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18-річний солдат Максим Василишин, позивний Паджеро, загинув 18 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Вірнопілля Харківської області. Захисник отримав смертельну мінно-вибухову травму.

У боях за Україну загинув 18-річний студент із Львівщини Максим Василишин фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

Максим народився у місті Новий Розділ на Львівщині. Отримав після 9-го класу навчався у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут, згодом в Українській академії лідерства.

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Максим з сімʼєю фото з відкритих джерел

Максим – випускник військового ліцею фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

Юнак любив подорожувати та фотографувати. Мріяв про власну справу. Навчався на 1-му курсі факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій Львівського торгово-економічного університету.

Максим у Чорногорії фото з відкритих джерел

Кредом життя Максима Василишина було: «Радій кожному дню».

Коли почалася повномасштабна війна, студент Василишин з першого дня приєднався до самооборони Львова. 27 лютого поїхав до Києва обороняти столицю у складі окремого полку спеціального призначення «Азов».

Після початку повномасштабної війни Максим не вагаючись став на захист своєї країни фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

Після звільнення Київщини перейшов до 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Збройних сил України. Був оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу розвідувальної роти.

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У перші дні війни подався добровольцем на фронт і тато Максима – Роман Василишин.

Максим з батьками та молодшим братом фото з відкритих джерел

Максим Василишин з братом фото з відкритих джерел

«У Максима завжди було багато ідей та планів, він мав неабиякий підприємницький хист і цілеспрямованість та не боявся пробувати нове. Під час навчання в Академії завжди носив з собою книгу про підприємництво. У 17 років Максим вже мав кілька власних справ і мріяв створити справжню бізнес-імперію. У своїх есе Максим часто надихався іншими людьми й прагнув вести власним прикладом. «Я хочу дати зрозуміти всім українцям, що ми все можемо, якщо будемо прагнути цього. Я хочу зробити так, щоб на українців рівнялися», – казав Максим», – так описала свого колишнього студента Українська академія лідерства.

Максим з батьком та братом фото з відкритих джерел

«Макс, у тебе стільки було планів...», – розпачливо написав про свого перспективного друга його товариш.

Максим багато працював та навчався, мав безліч ідей та цілей фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

«Ти змінив моє серце… У ньому з’явились пусті кімнати для любові й пам’яті. Це не смерть… Це життя, яке забрала русня… Це моє життя, але ціною друга...» – написала подруга юнака після звістки про його смерть. І згадала останню переписку з ним: у відповідь на «Будь обережнішим там» впевнено відповів: «Я прийшов перемагати, а не помирати»…

фото з відкритих джерел

Поховали юного захисника на Марсовому полі Личаківського кладовища у Львові.

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Максиму навічно 18 років фото з відкритих джерел

9 листопада цього року Максиму могло б виповнитися 20 років. У цей день у його ліцеї відкрили меморіальну таблицю.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.