Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського

Олександр Псяровський став на захист України у 2022 році

У червні 2024 року воїн не повернувся з бойового завдання у Бахмутському районі і потрапив у списки зниклих безвісти воїнів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Псяровського.

За результатами ДНК-підтвердження стало відомо про загибель захисника України Олександра Леонідовича Псяровського. Про це повідомила в.о. Ірпінського міського голови Анжела Макеєва, інформує «Главком».

Олександр Пояровський народився 25 грудня 1970 року і все своє життя прожив у місті Ірпінь. У березні 2022 року став на захист України у складі Збройних сил України.

У червні 2024 року Олександр Псяровський не повернувся з бойового завдання у Бахмутському районі і потрапив у списки зниклих безвісти воїнів фото: Олександр Маркушин/Facebook

Під час виконання бойового завдання на території Донецької області, у Бахмутському районі, поблизу населеного пункту Дружба, 21 червня 2024 року Олександр зник безвісти. Більше року тривали пошуки і у серпні 2025 року Олександра вдалося відшукати завдяки ДНК-тесту, який офіційно підтвердив його загибель. Олександру було 54 роки.

Більшу частину життя він працював у «Укртелекомі». Останній рік перед початком повномасштабної війни – у Державному податковому університеті.

За словами Макеєвої, Пояровський був люблячим батьком, відданим чоловіком, щирим другом і справжнім патріотом. «Життєвий шлях воїна – це приклад гідності, мужності та любові до своєї землі. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав і любив», – додала вона.

Прощання з Олександром Пояровським відбудеться сьогодні, 5 вересня 2025 року. Поховають воїна на Алеї памʼяті захисників України у рідному Ірпені.

У Олександра Псяровського залишилися дружина та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.