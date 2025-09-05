Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського
Олександр Псяровський став на захист України у 2022 році
колаж: glavcom.ua

У червні 2024 року воїн не повернувся з бойового завдання у Бахмутському районі і потрапив у списки зниклих безвісти воїнів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Псяровського.

За результатами ДНК-підтвердження стало відомо про загибель захисника України Олександра Леонідовича Псяровського. Про це повідомила в.о. Ірпінського міського голови Анжела Макеєва, інформує «Главком».

Олександр Пояровський народився 25 грудня 1970 року і все своє життя прожив у місті Ірпінь. У березні 2022 року став на захист України у складі Збройних сил України.

У червні 2024 року Олександр Псяровський не повернувся з бойового завдання у Бахмутському районі і потрапив у списки зниклих безвісти воїнів
У червні 2024 року Олександр Псяровський не повернувся з бойового завдання у Бахмутському районі і потрапив у списки зниклих безвісти воїнів
фото: Олександр Маркушин/Facebook

Під час виконання бойового завдання на території Донецької області, у Бахмутському районі, поблизу населеного пункту Дружба, 21 червня 2024 року Олександр зник безвісти. Більше року тривали пошуки і у серпні 2025 року Олександра вдалося відшукати завдяки ДНК-тесту, який офіційно підтвердив його загибель. Олександру було 54 роки.

Більшу частину життя він працював у «Укртелекомі». Останній рік перед початком повномасштабної війни – у Державному податковому університеті.

За словами Макеєвої, Пояровський був люблячим батьком, відданим чоловіком, щирим другом і справжнім патріотом.  «Життєвий шлях воїна – це приклад гідності, мужності та любові до своєї землі. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав і любив», – додала вона.

Прощання з Олександром Пояровським відбудеться сьогодні, 5 вересня 2025 року. Поховають воїна на Алеї памʼяті захисників України у рідному Ірпені. 

У Олександра Псяровського залишилися дружина та донька.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять військові хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін хотів би отримати всю Україну від Трампа
Що змінилося у претензіях Путіна після Аляски
26 серпня, 10:44
Друга проблема світу Трампа – його власне політичне становище
Мирної угоди на Алясці не буде. І ось чому
10 серпня, 15:54
Чемберлен та Трамп: паралелі, що можуть бути небезпечними
Чи варто порівнювати Дональда Трампа з Невіллом Чемберленом?
22 серпня, 11:32
«Укрзалізниця» оголосила про скасування приміських поїздів у Синельниковому
Удар по вокзалу у Синельниковому. «Укрзалізниця» попередила про зміну руху поїздів
10 серпня, 10:42
Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії поки що не працює
НПЗ у Волгограді зупинив прийом нафти після атаки дронів – Bloomberg
15 серпня, 22:44
РФ завдала удару по полігону
РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблий та поранені
12 серпня, 09:23
Трамп: Якщо все піде добре, ми призначимо зустріч з президентом Путіним
Ми вирішили, що потрібно завершувати війну – Трамп
16 серпня, 11:59
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбницьких військ
Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року
24 серпня, 08:19
На Івано-Франківщині спалахнула масштабна пожежу через російський удар
У Калуші призупинено освітній процес через атаку РФ
3 вересня, 09:47

Суспільство

Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського
Більше року вважався зниклим безвісти у районі Бахмута. Згадаймо Олександра Псяровського
Чортків і Сатанів стали містами-побратимами
Чортків і Сатанів стали містами-побратимами
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 вересня 2025: традиції та молитва
Вікторію Рощину посмертно відзначено нагородою за сміливість Oxi Courage Award
Вікторію Рощину посмертно відзначено нагородою за сміливість Oxi Courage Award
Зареєстровано петицію про надання Андрію Парубію звання Герой України
Зареєстровано петицію про надання Андрію Парубію звання Герой України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
24K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
9516
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
2765
«Дорогой друг, довы*бывались?» Спільник екснардепа Пашинського визнав вину: суд затвердив угоду
2539
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua