Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року

glavcom.ua
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбницьких військ
фото: 24 ОМБР ім. Короля Данила

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора

За минулу добу відбулося 179 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4363 обстрілів, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3930 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута, Нова Гута та Бунякине Сумської області; Приморське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб та пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 1

Українські захисники відбили чотири атаки загарбницьких військ. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 керованих авіабомб, та здійснив 176 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 2

Ворог 10 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Кам’янка та у бік Зеленого.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 3

Вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 4

Ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 12 спроб йти вперед у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 6

16 боєзіткнень відбулось у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 10 атак у районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Володимирівка, Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Філії, Іванівки, Запорізького.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 10

Наші захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року фото 11

Минулої доби ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1278-й день повномасштабної війни в Україні.

