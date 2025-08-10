Удар по вокзалу у Синельниковому. «Укрзалізниця» попередила про зміну руху поїздів

«Укрзалізниця» оголосила про скасування приміських поїздів у Синельниковому

Деякі поїзди тимчасово скасовуються, ще один курсуватиме за зміненим маршрутом

Через ворожий удар по вокзалу у Синельниковому Дніпропетровської області тимчасово скасовані деякі поїзди та змінено маршрути курсування через станцію Синельникове-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Зокрема, тимчасово скасовуються наступні приміські поїзди:

6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний,

6272 Синельникове-1 – Самійлівка,

6277 Самійлівка – Дніпро-Головний,

6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-2,

6185 Синельникове-1 – Дніпро-Головний,

6104 Синельникове-1 – Чаплине,

6148 Чаплине – Демурине,

6143 Демурине – Чаплине,

6141 Чаплине – Дніпро-Головний,

7201 Синельникове-1 – Дніпро-Головний,

6533/6534 Запоріжжя-2 – Синельникове-1,

6548/6547 Синельникове-1 –Запоріжжя-2,

6109 Демируне – Дніпро-Головний,

6110 Дніпро-Головний – Чаплине.

«Поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське – Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське – Синельникове-1). Будь ласка, слідкуйте за оновленнями офіційної інформації, щоб бути в курсі змін», – повідомили в «Укрзалізниці».

Наслідок удару по вокзалу у Синельниковому фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, уночі росіяни атакували Синельниківщину ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на місцевому вокзалі. Будівлю було частково зруйновано. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Петровський розповів, що із самого ранку розпочалося відновлення.

Зі свого боку, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька займань та є пошкодження інфраструктури. У Васильківській та Межівській громадах потрощено адмінбудівлю.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що загалом уночі росіяни запустили по України близько 100 дронів. Знешкодити вдалося 70 цілей. Зафіксовано влучання 30 дронів на 12 локаціях на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.