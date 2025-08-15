НПЗ у Волгограді зупинив прийом нафти після атаки дронів – Bloomberg

Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії поки що не працює

Після атаки українських дронів завод ПАТ «Лукойл» у Волгограді припинив роботу

Нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти. Про це, як пише «Главком», повідомляє видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Зазначається, що великий Волгоградський НПЗ, який має проєктну потужність близько 300 000 барелів нафти на добу, припинив завантаження нафти після одного з останніх ударів українських безпілотників по російських енергетичних об'єктах.

Падіння уламків від атаки безпілотника в четвер призвело до розливу нафтопродуктів і пожежі на об’єкті, який входить до 10 найбільших в Росії.

За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Волгоград зазнав масованої атаки безпілотників, ціллю яких став місцевий нафтопереробний завод. Повідомляється, що зафіксовано кілька влучань, після яких на підприємстві спалахнула сильна пожежа, яку було помітно за десятки кілометрів.

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони.

У ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.