Головна Світ Економіка
search button user button menu button

НПЗ у Волгограді зупинив прийом нафти після атаки дронів – Bloomberg

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
НПЗ у Волгограді зупинив прийом нафти після атаки дронів – Bloomberg
Один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії поки що не працює
фото з відкритих джерел

Після атаки українських дронів завод ПАТ «Лукойл» у Волгограді припинив роботу

Нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти. Про це, як пише «Главком», повідомляє видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Зазначається, що великий Волгоградський НПЗ, який має проєктну потужність близько 300 000 барелів нафти на добу, припинив завантаження нафти після одного з останніх ударів українських безпілотників по російських енергетичних об'єктах.

Падіння уламків від атаки безпілотника в четвер призвело до розливу нафтопродуктів і пожежі на об’єкті, який входить до 10 найбільших в Росії.

За даними регіональної адміністрації, на гасіння пожежі знадобилося близько 19 годин.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Волгоград зазнав масованої атаки безпілотників, ціллю яких став місцевий нафтопереробний завод. Повідомляється, що зафіксовано кілька влучань, після яких на підприємстві спалахнула сильна пожежа, яку було помітно за десятки кілометрів.

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони.

У ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

Читайте також:

Теги: росія нафта війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2,5 роки інвестор Ігор Мазепа думав, як повернути мільйони гривень застави
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд
12 серпня, 16:50
Глава Кремля намагатиметься захопити чотири регіони України у повному складі
Путін не вірить в ультиматум Трампа та очікує краху фронту за 2–3 місяці – Reuters
5 серпня, 15:38
Андрій Попович загинув 16 липня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області
Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Андрія Поповича
5 серпня, 09:00
За попередніми даними, ППО збила/подавила 45 повітряних цілей
РФ запустила по Україні півсотні дронів, серед них – реактивні. Скільки збито
2 серпня, 09:22
Пошуково-рятувальні роботи у Києві завершено
Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві
1 серпня, 15:36
Танкери мають вантажність близько 700 тис. барелів кожен
Bloomberg: Танкери з російською нафтою застрягли біля узбережжя Індії
1 серпня, 11:27
Окупанти наближаються до позицій, з яких можуть бити по Запоріжжю з артилерії – ISW
Окупанти наближаються до позицій, з яких можуть бити по Запоріжжю з артилерії – ISW
28 липня, 08:01
Триває 1248-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2025 року
25 липня, 08:15
Трамп змінює ставлення до Росії і Путіна, проте його стратегія може не спрацювати
Путін грає у політичні шахи, а Трамп – у «Монополію» – Sky News
17 липня, 13:52

Економіка

НПЗ у Волгограді зупинив прийом нафти після атаки дронів – Bloomberg
НПЗ у Волгограді зупинив прийом нафти після атаки дронів – Bloomberg
Чому ціни на нафту можуть впасти наступного року: аналіз IEA
Чому ціни на нафту можуть впасти наступного року: аналіз IEA
Bitcoin встановив новий історичний рекорд
Bitcoin встановив новий історичний рекорд
Румуни скаржаться на рекордне зростання цін: «Оплачуємо рахунки й намагаємося вижити»
Румуни скаржаться на рекордне зростання цін: «Оплачуємо рахунки й намагаємося вижити»
ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти
ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти
Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії
Норвегія припинила інвестиції в ізраїльські компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
13K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6633
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4342
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua