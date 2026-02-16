Головна Країна Події в Україні
Північнокорейська «диво-зброя» згоріла на Луганщині після удару українських дронів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
ЗСУ знищили північнокорейську установку
Ілюстративне фото

Оператори СБС уразили рідкісну північнокорейську САУ на Луганщині

Оператори Сил безпілотних систем уразили північнокорейську САУ «Коксан» на Луганщині. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужба СБС у соцмережі. 

Повідомляється, що оператори 429-ї бригади «Ахіллес» Сил безпілотних систем в Луганській області виявили та ідентифікували рідкісну ціль – самохідну артилерійську установку ворога.

За даними українських бійців, вона вела вогонь у напрямку Купʼянська. Це підтвердив тепловий слід від нещодавнього ведення вогню. Після уточнення координат і супроводу цілі пілоти бригади знешкодили ціль.

Зауважимо, САУ «Коксан» – північнокорейська 170-мм далекобійна артилерійська установка. Передана російським військам як зовнішня військова допомога для компенсації втрат їхньої артилерії.

Нагадаємо, Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У». Генштаб України повідомляє, що біля Євпаторії у тимчасово окупованому Криму вражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У» і її повністю виведено з ладу.

Зауважимо, цей комплекс вартує понад $100 млн. І ця станція дозволяла ворогу контролювати небо на відстані до 600 км, наводячи ракети на наші мирні міста та відстежуючи українську авіацію. Тепер у системі ППО окупантів на півдні утворилася суттєва «сліпа зона».

війна безпілотник Луганск ворог дрон

Північнокорейська «диво-зброя» згоріла на Луганщині після удару українських дронів
