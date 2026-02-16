Північнокорейська «диво-зброя» згоріла на Луганщині після удару українських дронів

Оператори СБС уразили рідкісну північнокорейську САУ на Луганщині

Оператори Сил безпілотних систем уразили північнокорейську САУ «Коксан» на Луганщині. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужба СБС у соцмережі.

Повідомляється, що оператори 429-ї бригади «Ахіллес» Сил безпілотних систем в Луганській області виявили та ідентифікували рідкісну ціль – самохідну артилерійську установку ворога.

За даними українських бійців, вона вела вогонь у напрямку Купʼянська. Це підтвердив тепловий слід від нещодавнього ведення вогню. Після уточнення координат і супроводу цілі пілоти бригади знешкодили ціль.

Зауважимо, САУ «Коксан» – північнокорейська 170-мм далекобійна артилерійська установка. Передана російським військам як зовнішня військова допомога для компенсації втрат їхньої артилерії.

Нагадаємо, Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У». Генштаб України повідомляє, що біля Євпаторії у тимчасово окупованому Криму вражено радіолокаційну станцію 55Ж6У «Небо-У» і її повністю виведено з ладу.

Зауважимо, цей комплекс вартує понад $100 млн. І ця станція дозволяла ворогу контролювати небо на відстані до 600 км, наводячи ракети на наші мирні міста та відстежуючи українську авіацію. Тепер у системі ППО окупантів на півдні утворилася суттєва «сліпа зона».