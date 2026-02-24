До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа буде поруч з українським народом стільки, скільки знадобиться для перемоги

Цей візит став ювілейним, десятим, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Сьогодні, 24 лютого, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до столиці України. Вона прибула потягом рано-вранці, щоб підтвердити непохитну солідарність Європейського Союзу з українським народом. Про це повідомляє «Главком».

Приїзд приурочений до четвертих роковин початку великої війни.

«Мій десятий візит до Києва припадає на трагічну дату, але я тут, щоб сказати: ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Наша підтримка – фінансова, військова та політична – лише посилюватиметься», – зазначила вона по прибуттю.

Як передбачається, вона зустрінеться з главою держави Володимиром Зеленським. Лідери обговорять прискорення постачання зброї та впровадження 20-го пакета санкцій проти РФ.

Також Президентка Єврокомісії візьме участь у меморіальних заходах на честь полеглих українських воїнів.

«У Києві вдесяте з початку війни. Щоб підтвердити, що Європа непохитно підтримує Україну фінансово, військово і протягом цієї суворої зими. Щоб підкреслити нашу незмінну прихильність справедливій боротьбі України. І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресору: ми не відступимо, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України», – написала вона в мережі Х.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, у Брюсселі мають фіналізувати правову базу для масштабного кредиту Україні на €90 млрд на 2026–2027 роки. Попри спроби окремих країн, зокрема Угорщини, блокувати цей пакет, Єврокомісія налаштована розпочати виплати вже у квітні.