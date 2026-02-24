Головна Світ Політика
search button user button menu button

До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа буде поруч з українським народом стільки, скільки знадобиться для перемоги
фото: скрин з відео

Цей візит став ювілейним, десятим, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 

Сьогодні, 24 лютого, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до столиці України. Вона прибула потягом рано-вранці, щоб підтвердити непохитну солідарність Європейського Союзу з українським народом. Про це повідомляє «Главком».

Приїзд приурочений до четвертих роковин початку великої війни. 

«Мій десятий візит до Києва припадає на трагічну дату, але я тут, щоб сказати: ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Наша підтримка – фінансова, військова та політична – лише посилюватиметься», – зазначила вона по прибуттю.

Як передбачається, вона зустрінеться з главою держави Володимиром Зеленським. Лідери обговорять прискорення постачання зброї та впровадження 20-го пакета санкцій проти РФ.
Також Президентка Єврокомісії візьме участь у меморіальних заходах на честь полеглих українських воїнів.

«У Києві вдесяте з початку війни. Щоб підтвердити, що Європа непохитно підтримує Україну фінансово, військово і протягом цієї суворої зими. Щоб підкреслити нашу незмінну прихильність справедливій боротьбі України. І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресору: ми не відступимо, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України», – написала вона в мережі Х.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, у Брюсселі мають фіналізувати правову базу для масштабного кредиту Україні на €90 млрд на 2026–2027 роки. Попри спроби окремих країн, зокрема Угорщини, блокувати цей пакет, Єврокомісія налаштована розпочати виплати вже у квітні.

Читайте також:

Теги: Київ війна Урсула фон дер Ляєн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Змагання на виснаження між українською армією та російською економікою розпочалося
Глухий кут у Женеві: що стоїть за вимогами РФ щодо Донбасу
20 лютого, 11:41
Макрон вважає, що Європа повинна протистояти Трампу в питаннях торгівлі та технологій
Франція закликає ЄС готуватися до нового торговельного протистояння зі США
10 лютого, 14:24
Рубіо заявив, що зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки
Рубіо заявив, що зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки
13 лютого, 03:58
Намети обігріву облаштовано у дворі багатоповерхових будинків у Києві
У Києві скоротилася кількість будинків без опалення
28 сiчня, 20:12
РФ атакувала залізницю та магістральний газопровід. Головне за 30 січня 2026 року
РФ атакувала залізницю та магістральний газопровід. Головне за 30 січня 2026 року
30 сiчня, 21:15
Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення
Атака на енергосистему Києва: пошкоджено ТЕЦ, що обігріває Дніпровський і Дарницький райони
3 лютого, 14:31
Росіяни захопили село у Харківській області
Окуповано населений пункт на Харківщині – DeepState
6 лютого, 08:26
За даними слідства, нспектор за $1,5 тис. пообіцяв «не помічати» автомати з питною водою, розміщені в Дніпровському районі без дозволів
Інспектора Дніпровської РДА затримано за вимагання хабаря з власника автоматів із водою
9 лютого, 13:10
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 21-22 лютого відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
21 лютого, 07:01

Політика

Словаччина звинуватила Україну в блокуванні ремонту нафтогону «Дружба»
Словаччина звинуватила Україну в блокуванні ремонту нафтогону «Дружба»
До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
ЄС знайшов вихід попри шантаж Угорщини: Україна отримає кредит у €90 млрд
ЄС знайшов вихід попри шантаж Угорщини: Україна отримає кредит у €90 млрд
Глава МЗС Польщі назвав «великим викликом» прискорений вступ України до ЄС
Глава МЗС Польщі назвав «великим викликом» прискорений вступ України до ЄС
Будівля Єврокомісії засяяла синьо-жовтими кольорами до четвертих роковин великої війни
Будівля Єврокомісії засяяла синьо-жовтими кольорами до четвертих роковин великої війни
Словаччина заявила, що ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ зірве мирні переговори
Словаччина заявила, що ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ зірве мирні переговори

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua