Соцпитування румунів зафіксувало падіння віри у перемогу України

Водночас багато респондентів вважають, що завершення війни залежить від виведення російських військ з України

Понад 44% громадян Румунії вважають, що найбільші шанси перемогти у російсько-українській війні має Росія, тоді як перемогу України прогнозують менш ніж чверть опитаних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати соціологічного дослідження INSCOP.

44,5% респондентів переконані, що переможцем у війні стане Росія, тоді як 23,4% вважають, що переможе Україна. Ще 32,2% учасників опитування не визначилися з відповіддю або відмовилися її давати.

Соціологи зазначають, що порівняно з травнем 2022 року настрої румунського суспільства помітно змінилися. Тоді понад половина опитаних прогнозували перемогу України, а перемогу Росії – лише 26,1%.

Дослідження також показало різницю у відповідях залежно від політичних уподобань. Найвищу частку тих, хто очікує перемоги Росії, зафіксували серед прихильників ультраправого «Альянсу за об’єднання румунів» – 61%. Серед виборців соціал-демократів такої думки дотримуються 38%, націонал-лібералів – 26%, а «Союзу порятунку Румунії» – 30%.

Водночас віра у перемогу України вища серед прихильників проєвропейських політичних сил. Зокрема, серед виборців Національно-ліберальної партії 50% прогнозують перемогу Києва. Попри це, більшість респондентів покладають відповідальність за завершення війни саме на Росію. 53,3% опитаних вважають, що для миру Москва має припинити агресію, вивести війська та повернути Україні окуповані території. Натомість 35,4% переконані, що для досягнення миру Україна має піти на поступки.

Нагадаємо, що за результатами опитування Active Group, проведеного 31 січня – 1 лютого серед 2 тисяч українців, понад половина респондентів позитивно оцінили останні кадрові рішення президента Володимира Зеленського. 52,1% опитаних заявили, що оновлення викликають у них надію, а 43,6% очікують практичної користі для країни, зокрема у сфері оборони та дипломатії. Найвищий рівень довіри серед новопризначених посадовців зафіксували у Кирила Буданова – 43,2%, далі йдуть Валерій Залужний із 37,7% та Володимир Зеленський із 27,4%.





