Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
фото з відкритих джерел

Французький президент Еммануель Макрон вважає, що відповіддю на російський терор мають бути не поступки, а посилення тиску на Кремль

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції застеріг союзників від спроб нав’язати Україні мирну угоду на умовах агресора. Як повідомляє Le Monde, французький лідер наголосив, що такий крок став би критичною помилкою, пише «Главком».

Макрон акцентував на тому, що заклики деяких лідерів «прийняти умови Росії» звучать на тлі безперервних атак Москви на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. На думку президента, відповіддю на російський терор мають бути не поступки, а посилення тиску на Кремль.

Окрему увагу політик приділив майбутньому європейської безпеки. Він зазначив, що у разі підписання будь-якої мирної угоди Європа повинна самостійно визначити правила подальшого співіснування з РФ, виходячи з власних стратегічних інтересів, аби мінімізувати ризики нової ескалації. Для цього Макрон запропонував розпочати низку консультацій між європейськими країнами.

Також лідер Франції підкреслив: щоб розмовляти з Росією з «позиції сили», Європі необхідно терміново нарощувати власний оборонний потенціал. Зокрема, йдеться про розвиток сучасних систем високоточного озброєння.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликавши Володимира Зеленського не зволікати з укладанням мирної угоди з Росією. За словами американського лідера, вікно можливостей для переговорів нібито може закритися, якщо Київ не піде на поступки найближчим часом. Зокрема, Трамп знову натякнув на необхідність територіальних компромісів щодо Донбасу та проведення виборів в Україні вже цієї весни.

Нагадаємо, що на переговорах США, Росії та України головним невирішеним питанням на цей момент залишається територіальне. Путін просто вимагає віддати йому Донбас повністю. Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення. 

Теги: війна Еммануель Макрон Європа Мюнхенська конференція з безпеки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії мешкають дуже різні люди. У тому числі – цілком притомні, адекватні і усвідомлюючі, в яку прірву вони мчать
Без флоту, доріг та майбутнього: справжня ціна війни для Росії
31 сiчня, 19:40
Нині триває 1431-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року
24 сiчня, 08:20
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
7 лютого, 05:55
Лавров прокоментував можливий напад Москви на європейські країни
Напад Росії на Європу. Кремль вийшов з заявою
8 лютого, 22:55
Президент анонсував нові кроки для безпеки України та Європи
Зеленський прибув до Німеччини
Вчора, 12:16
Залежно від обстановки
Рух потягів на півночі країни зазнає тимчасових змін: деталі від «Укрзалізниці»
Вчора, 10:40
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
26 сiчня, 19:53
Коцар намагається нагадувати іншим спортсменкам про війну в Україні
Фристайлістка Коцар: Спортсменки з інших країн все менше запитують про війну
3 лютого, 11:49
Батько Наді Пастернак має українське коріння
Швейцарська бобслеїстка почала плакати, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні
3 лютого, 13:14

Політика

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії спільне виробництво зброї
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ
Зеленський обговорив із прем’єркою Данії євроінтеграцію України
Зеленський обговорив із прем’єркою Данії євроінтеграцію України
FT: Держсекретар США Рубіо скасував важливу зустріч щодо України
FT: Держсекретар США Рубіо скасував важливу зустріч щодо України
Трамп рекомендує Зеленському поспішити і здати Донбас Путіну
Трамп рекомендує Зеленському поспішити і здати Донбас Путіну
Рютте порівняв Росію з равликом, коментуючи темпи просування РФ на фронті
Рютте порівняв Росію з равликом, коментуючи темпи просування РФ на фронті

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Вчора, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua