Макрон назвав стратегічною помилкою примус України до миру на умовах РФ

Французький президент Еммануель Макрон вважає, що відповіддю на російський терор мають бути не поступки, а посилення тиску на Кремль

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції застеріг союзників від спроб нав’язати Україні мирну угоду на умовах агресора. Як повідомляє Le Monde, французький лідер наголосив, що такий крок став би критичною помилкою, пише «Главком».

Макрон акцентував на тому, що заклики деяких лідерів «прийняти умови Росії» звучать на тлі безперервних атак Москви на цивільне населення та критичну інфраструктуру України. На думку президента, відповіддю на російський терор мають бути не поступки, а посилення тиску на Кремль.

Окрему увагу політик приділив майбутньому європейської безпеки. Він зазначив, що у разі підписання будь-якої мирної угоди Європа повинна самостійно визначити правила подальшого співіснування з РФ, виходячи з власних стратегічних інтересів, аби мінімізувати ризики нової ескалації. Для цього Макрон запропонував розпочати низку консультацій між європейськими країнами.

Також лідер Франції підкреслив: щоб розмовляти з Росією з «позиції сили», Європі необхідно терміново нарощувати власний оборонний потенціал. Зокрема, йдеться про розвиток сучасних систем високоточного озброєння.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликавши Володимира Зеленського не зволікати з укладанням мирної угоди з Росією. За словами американського лідера, вікно можливостей для переговорів нібито може закритися, якщо Київ не піде на поступки найближчим часом. Зокрема, Трамп знову натякнув на необхідність територіальних компромісів щодо Донбасу та проведення виборів в Україні вже цієї весни.

Нагадаємо, що на переговорах США, Росії та України головним невирішеним питанням на цей момент залишається територіальне. Путін просто вимагає віддати йому Донбас повністю. Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення.