Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року

Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично

Словаччина автоматично продовжила термін дії тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через повномасштабну війну, розв’язану Росією, до 4 березня 2027 року

Уряд Словаччини офіційно продовжив термін надання тимчасового притулку для громадян України до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SME.sk.

Як повідомляє тамтешнє міністерство внутрішніх справ, це рішення узгоджується із загальноєвропейською політикою підтримки українців, які шукають порятунку від повномасштабної війни.

Українці й надалі матимуть право на легальне проживання, доступ до ринку праці, медичне обслуговування, освіту для дітей та базову соціальну допомогу.

Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично. Додаткових звернень до поліції для поновлення статусу, як правило, не потрібно, проте актуальний документ можна завантажити через електронні сервіси МВС Словаччини.

Нагадаємо, Словаччина припиняє експорт дизелю в Україну. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити постачання дизельного палива в Україну після зупинки нафтопроводу «Дружба» через російські атаки на українську інфраструктуру. За словами Фіцо, уряд вивільнить 250 тис. тонн нафти зі стратегічного резерву, щоб забезпечити внутрішній ринок країни.