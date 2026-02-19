Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично
фото з відкритих джерел

Словаччина автоматично продовжила термін дії тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через повномасштабну війну, розв’язану Росією, до 4 березня 2027 року

Уряд Словаччини офіційно продовжив термін надання тимчасового притулку для громадян України до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SME.sk.

Як повідомляє тамтешнє міністерство внутрішніх справ, це рішення узгоджується із загальноєвропейською політикою підтримки українців, які шукають порятунку від повномасштабної війни. 

Українці й надалі матимуть право на легальне проживання, доступ до ринку праці, медичне обслуговування, освіту для дітей та базову соціальну допомогу.

Статус тимчасового притулку для тих, хто вже його отримав, продовжується автоматично. Додаткових звернень до поліції для поновлення статусу, як правило, не потрібно, проте актуальний документ можна завантажити через електронні сервіси МВС Словаччини.

Нагадаємо, Словаччина припиняє експорт дизелю в Україну. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити постачання дизельного палива в Україну після зупинки нафтопроводу «Дружба» через російські атаки на українську інфраструктуру. За словами Фіцо, уряд вивільнить 250 тис. тонн нафти зі стратегічного резерву, щоб забезпечити внутрішній ринок країни. 

 

Читайте також:

Теги: Словаччина війна українці еміграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент визнав, що зустріч в Абу-Дабі відрізнялася від попередніх
Зеленський запросив Путіна до Києва
30 сiчня, 11:44
У лютому 2026 року звільненим з полону військовослужбовцям будуть надавати додаткові відпустки
Відстрочка, надбавки, бронювання та воєнний стан: що зміниться з 1 лютого
1 лютого, 08:10
Я не міг говорити про Україну так, як хотів: ексспецпосланець Трампа Келлог пояснив своє звільнення
Я не міг говорити про Україну так, як хотів: ексспецпосланець Трампа Келлог пояснив своє звільнення
5 лютого, 00:29
Робітники ліквідують наслідки російської атаки 3 лютого на Дарницьку теплоелектростанцію
Укренерго: Росія масовано атакує об’єкти енергосистеми України
7 лютого, 07:37
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
15 лютого, 03:27
Келлог сподівається на хороший результат мирних переговорів
Келлог зробив оптимістичний прогноз щодо завершення війни в Україні
22 сiчня, 11:46
У 2025 році держбюджет отримав близько 17 млрд грн податків від грального бізнесу
Як в Україні змінився азартний ринок під час війни? Відповідь «ПлейСіті»
28 сiчня, 16:43
Відомий журналіст-розслідувач Юрій Ніколов емоційно відреагував на ініціативу з «сільськими туалетами»
Соцмережі вибухнули обуренням через план Бахматова рити туалети на Троєщині
27 сiчня, 14:22
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання
Росіяни вдарили по Прикарпаттю: в одній із громад призупинено теплопостачання
17 лютого, 10:01

Соціум

Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші
Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
Справа Епштейна: заарештовано брата короля Чарльза
Справа Епштейна: заарештовано брата короля Чарльза
Уражено російський завод, який є важливою ланкою у створенні крилатих ракет
Уражено російський завод, який є важливою ланкою у створенні крилатих ракет
У центрі Варшави таксист напав на вагітну українку
У центрі Варшави таксист напав на вагітну українку
Вісім лижників загинули, одного шукають: деталі трагедії після лавини в Каліфорнії
Вісім лижників загинули, одного шукають: деталі трагедії після лавини в Каліфорнії

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua