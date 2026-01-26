Наслідки «Міндічгейту». САП відкрила справу проти очільниці АРМА

Правоохоронці перевіряють ефективність Агентства з розшуку щодо розпорядження арештованим будинком, де таємно жив ексміністр Галущенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами можливих неправомірних дій тимчасово виконувача обов’язків голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Ярослави Максименко. Про це стало відомо «Главком» від джерел у правоохоронних органах.

Справу зареєстровано 23 січня за ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу («Умисне використання службового становища всупереч інтересам служби, вчинене в інтересах третьої особи, що спричинило тяжкі наслідки»).

Підставою для реагування антикорупційних органів послужило депутатське звернення. Зі змісту вказаного документу, який є у розпорядженні «Главкома», випливає: держава в особі АРМА фактично була усунута від управління арештованим майном – будинку площею 647 кв. м на вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві, який через іноземний фонд контролює ексміністр-утікач часів Януковича Віталій Захарченко. Натомість весь контроль за арештованою нерухомістю, на думку нардепа-заявника, залишився за справжнім власником.

Будинок Захарченка, в який вселився колишній міністр Герман Галущенко

«Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» після набрання чинності реформою АРМА було передбачено близько 100 млн грн на оцінку та забезпечення збереження арештованих активів, що дозволяло здійснювати закупівлі охоронних та супровідних послуг. Попри наявність фінансування, АРМА не провело належних процедур закупівель для забезпечення управління зазначеним об’єктом», – сказано у депутатському зверненні.

Також у депзверненні наголошено, що мінімальна сума упущеної вигоди, яку недоотримав держбюджет від оренди будинку Захарченка, складає 3,6 млн грн.

Наразі керівник САП Олександр Клименко доручив детективам НАБУ розслідувати кримінальне провадження, де фігурує т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Як повідомляв «Главком», будинок Захарченка засвітився на плівках НАБУ, пов’язаних з масштабною корупцією в енергетиці. Тут певний час таємно жив ексміністр енергетики та юстиції Герман Галущенко. Там же слідство помітило вже колишню міністерку енергетики Світлану Гринчук.

25 листопада 2025 року на засіданні комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради т.в.о голови АРМА Ярослава Максименко зазначила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міністерства оборони.

Крім того, під час засідання парламентської слідчої комісії ексурядовець Герман Галущенко стверджував, що з червня по жовтень 2025 року орендував будинок площею 650 кв. м по вулиці Добровольчих батальйонів, 40 у Києві за близько $3 тис. (або майже 126 тис. грн) на місяць. При цьому дані про оренду нерухомості він не відобразив у декларації, яку подав 18 грудня після звільнення з міністерської посади.

Нагадаємо, маєтком на 647 «квадратів» на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві володіє нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко. Будинок огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами. На початок червня 2025 року вартість цього активу, за даними незалежного оцінщика, складала 48,48 млн грн.

За відомостями досудового розслідування, будинок на вулиці Добровольчих батальйонів дістався Віталію Захарченку у період, коли він керував МВС. Спочатку цей будинок купила нідерландська фірма Stichting Administratiekantoor LVV (пов’язана з оточенням Захарченка) і в червні 2013 року продала іншій іноземній компанії Stichting Global Investment, яку теж контролював ексочільник МВС. Загалом, зазначена компанія сформувала своєрідний банк привабливої нерухомості у Києві та області.

Після зміни влади у лютому 2014-го Захарченко вимушено покинув Україну, отаборившись у Росії з іншими представниками команди експрезидента Віктора Януковича. Згодом активи Stichting Global Investment були заморожені через накладання санкцій ЄС на самого Захарченка. У 2016 році Печерський райсуд Києва арештував активи Stichting Global Investment в Україні. Пізніше арештоване майно компанії було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.