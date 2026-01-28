«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні

Єгор Соболєв: «Не варто будувати армію, як у часи Фрідріха Великого»

Нинішня війна в Україні – це війна дронів. Сьогодні артилерія втрачає свою актуальність, а дрони навпаки нарощують. Тож ведення сучасної війни, а тим паче в Україні потребує перегляду. Таку думку висловив командир загону безпілотних систем 12-го окремого центру спеціального призначення, журналіст та колишній народний депутат Єгор Соболєв в інтерв'ю «Главкому».

За словами Єгора Соболєва, війна дронів не лише вплинула на її технологічність, але й змінила загальний характер бойових дій. «До цього на війні було, як у шахах: ти робиш хід – противник робить хід, намагається відреагувати. А зараз будь-яка твоя дія має протидію ворога одразу, війна стала набагато швидшою, масштабнішою, різноманітнішою. Роль артилерії, яку колись називали богом війни, знижується, бронетанкові прориви – мрія кожного полководця після Другої світової – вже неможливі. Тому потрібні зовсім нові принципи управління Збройними Силами, нова їх організація. Традиційне ведення війни піхотою, артилерією, танками, оспіване ще Фрідріхом Великим, застаріло», – пояснює військовий.

Тож, на думку Соболєва, ведення війни необхідно переглянути, адже вона змінюється. «Поле бою кричить про те, що все це вимагає перегляду: домінування дронів наростає, і треба будувати не ієрархічні піраміди, як в армії часів Фрідріха Великого, а матричну систему Гугл», – вважає комбат.

За словами Єгора Соболєва, незабаром війна зосередиться на протистоянні одних дронів. «Ми з побратимами прогнозуємо, що війна дронів проти дронів скоро переважатиме війну дронів проти піхоти, бронетехніки, артилерії. Бронетехніка вже сьогодні доволі рідкісний «гість» на полі бою, дрони її вмить спалюють», – пояснює командир батальйону.

Навіть з власного прикладу Соболєв наголошує на тому, що війна швидко змінилася технологічно. «Ми починали зі взводу БпЛА на початку 2023 року, потім стали ротою, РУБпАК (рота ударних безпілотних авіакомплексів – «Главком»), літали на мавіках і перших нічних бомбардувальниках, які росіяни називають «Бабою Ягою». Сьогодні ми дивимося на ці пташки, як на славетне, але далеке минуле – вони стають зброєю піхотних підрозділів, а ми опановуємо нові рішення і технології», – розповів екснардеп.

Єгора Соболєв зазначає, що в майбутньому керувати безпілотниками будуть не дронарі, а системне забезпечення, яке створить сама ж людина. Військовий зауважив, що це вже реалізовано, але ще не втілено в роботу, тому питання лише в часі.

Військовий також розповів, якою він бачить війну в майбутньому: «На землі їздитимуть наземні роботизовані комплекси, які матимуть різні спеціалізації, як зараз солдати. У місцях, де є водойми, діятимуть надводні і підводні дрони. І ті, й інші будуть об’єднані з літаючими дронами в єдину мережу, програмне забезпечення буде ними одночасно керувати».

Нагадаємо, як Єгор Соболєв пояснив, чому безпілотні підрозділи вимушені самі розробляти дрони. Єгор Соболєв зауважив, що дрони українського виробництва мають переваги через кращі ТТХ (тактико-технічні характеристики).