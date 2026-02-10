Надзвичайна ситуація на Харківщині, удар по Слов'янську. Головне за 10 лютого 2026 року
Дайджест новин 10 лютого 2026 року
Росія вдарила по Слов'янську. Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики. Зокрема, на Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.
«Главком» склав добірку головних подій 10 лютого:
Росія вдарила по Слов'янську
Вранці росіяни скинули на Слов'янськ сім авіабомб. Внаслідок цього загинули 11-річна дівчинка та її матір. Серед поранених є семирічна дівчинка, чоловік 1980 року народження перебуває у тяжкому стані.
Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики
У вівторок, 10 лютого 2026 року, Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №13219, спрямований на вдосконалення конкурентних умов для виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). За рішення проголосували 247 народних депутатів.
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері
Сьогодні, 10 лютого, на Харківщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері.
«Регіон знаходиться під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня», – йдеться у повідомленні очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Міністерство освіти знайшло заміну Поплавському на посаді ректора Університету культури
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) отримав нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу замість 76-річного Михайла Поплавського буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. Про це йдеться в наказі міністра освіти і науки України Оксена Лісового, який є у розпорядженні «Главкома».
У Мукачево стався другий землетрус з початку року
На Закарпатті зафіксували землетрус. Він стався у місті Мукачево з магнітудою 1,7.
Служба у ЗСУ: Зеленський ухвалив низку змін
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким чоловіки віком від 60 років зможуть офіційно підписувати контракти для служби в армії.
Документ, зокрема, визначає порядок проходження контрактної військової служби чоловіками віком від 60 років у період воєнного стану, а також уточнює низку процедур, що стосуються підготовки, призначень, переведення та звільнення військовослужбовців.
