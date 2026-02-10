Головна Країна Події в Україні
Надзвичайна ситуація на Харківщині, удар по Слов'янську. Головне за 10 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 10 лютого 2026 року

Росія вдарила по Слов'янську. Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики. Зокрема, на Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.

«Главком» склав добірку головних подій 10 лютого:

Росія вдарила по Слов'янську

Вранці росіяни скинули на Слов'янськ сім авіабомб. Внаслідок цього загинули 11-річна дівчинка та її матір. Серед поранених є семирічна дівчинка, чоловік 1980 року народження перебуває у тяжкому стані.

Унаслідок ранкового удару по Слов'янську загинуло двоє людей, 16 отримали поранення
Унаслідок ранкового удару по Слов'янську загинуло двоє людей, 16 отримали поранення
фото: VadymFilashkin/Telegram

Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики

У вівторок, 10 лютого 2026 року, Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №13219, спрямований на вдосконалення конкурентних умов для виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). За рішення проголосували 247 народних депутатів.

На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері

Сьогодні, 10 лютого, на Харківщині регіональна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері.

«Регіон знаходиться під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня», – йдеться у повідомленні очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Міністерство освіти знайшло заміну Поплавському на посаді ректора Університету культури

Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) отримав нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу замість 76-річного Михайла Поплавського буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. Про це йдеться в наказі міністра освіти і науки України Оксена Лісового, який є у розпорядженні «Главкома».

Місце багаторічного ректора КНУКіМ займе Ігор Комарніцький
Місце багаторічного ректора КНУКіМ займе Ігор Комарніцький
колаж: glavcom.ua

У Мукачево стався другий землетрус з початку року

На Закарпатті зафіксували землетрус. Він стався у місті Мукачево з магнітудою 1,7. 

Служба у ЗСУ: Зеленський ухвалив низку змін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким чоловіки віком від 60 років зможуть офіційно підписувати контракти для служби в армії.

Документ, зокрема, визначає порядок проходження контрактної військової служби чоловіками віком від 60 років у період воєнного стану, а також уточнює низку процедур, що стосуються підготовки, призначень, переведення та звільнення військовослужбовців.

Теги: Харківщина енергетика війна землетрус ЗСУ Михайло Поплавський

