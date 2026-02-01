Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині
колаж: glavcom.ua

Одна з українських бригад, що діє на харківському напрямку, повідомила про розширення «зони ураження»

Попри аномальні морози та складні погодні умови, Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківщини та в районі Костянтинівки. Водночас російські війська активізували інфільтраційні дії та мають просування на Покровському напрямку. Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зафіксував динамічні зміни на лінії фронту станом на 1 лютого 2026 року, пише «Главком».

Ситуація характеризується високою інтенсивністю боїв, де обидві сторони намагаються використати негоду для прихованих маневрів.

За оцінкою аналітиків, геолокаційні відеоматеріали від 30 січня свідчать про просування українських підрозділів у північній частині населеного пункту Нестерне, що розташований на північний схід від Харкова.

В ISW також посилаються на повідомлення 16-го армійського корпусу ЗСУ від 31 січня, у якому зазначається, що російські війська активізували атаки, використовуючи складні погодні умови. За даними корпусу, це ускладнює застосування українських безпілотників і призводить до значного фізичного виснаження військовослужбовців.

Крім того, одна з українських бригад, що діє на харківському напрямку, повідомила про розширення «зони ураження» на територію Бєлгородської області. Це відбувається шляхом ударів волоконно-оптичних дронів у відповідь на застосування російськими військами термобаричних систем ТОС-1А з району Шебекіно.

Аналітики ISW також зафіксували активність російських підрозділів на Куп’янському напрямку. Зокрема, на геолокаційних кадрах від 30 і 31 січня видно російських військових у центрі Петропавлівки (на схід від Куп’янська) та в північній частині Куп’янська-Вузлового (на південь від міста). В ISW вважають, що йдеться про інфільтраційні дії, які, однак, не призвели до змін у контролі над територією або на лінії фронту.

У тактичному районі Костянтинівка–Дружківка, за даними інституту, просування зафіксовано з обох боків. Геолокаційні відео від 31 січня свідчать про успіхи українських військ на північ від Яблунівки, що розташована на південний захід від Костянтинівки. Водночас матеріали від 28 січня вказують на незначне просування російських сил на південному сході Костянтинівки.

Також ISW повідомляє про присутність російських військових поблизу Донецької залізниці на південному сході Костянтинівки. За оцінкою аналітиків, ці дії мали характер інфільтраційних місій і не вплинули на розстановку сил на передовій.

Окремо в інституті зазначають успіхи російських військ на Покровському напрямку. Згідно з геолокаційними відеозаписами від 30 та 31 січня, окупанти захопили село Балаган на схід від Покровська, просунулися в центральній частині Мирнограда, а також уздовж траси E-50 Покровськ–Павлоград на південь від Гришиного.

Крім того, ISW підтвердив просування російських сил на Гуляйпільському напрямку. За даними аналітиків, відео від 30 і 31 січня свідчать про їхні дії на захід від Добропілля (на північ від Гуляйполя) та на захід від Прилук (на північний захід від міста).

Також на кадрах зафіксовано російських військових на північний захід від Зеленого та підрозділи 114-го мотострілецького полку РФ, які піднімали прапори на сході й заході Святопетрівки під час інфільтраційних операцій. В ISW наголошують, що ці дії не призвели до зміни контролю над місцевістю або лінією бойового зіткнення.

Нагадаємо, Росія почала відновлювати та розширювати військову інфраструктуру в Республіці Карелія, що поблизу кордону з Фінляндією та країнами НАТО. 

Читайте також:

Теги: війна ISW Харківщина Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Дніпропетровщину, 1 лютого 2026 рік
Ворожий дрон убив двох людей у Дніпрі (фото)
Сьогодні, 07:59
Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
29 сiчня, 08:45
Костенко наголосив, що дрони мають всі збиватися при перетині українського кордону
Нардеп Костенко заявив, що Україна має організувати знищення «шахедів» ще на кордоні
23 сiчня, 12:16
Гренландці готуються до найгірших сценаріїв на тлі тиску з боку США
Гренландці масово готуються до надзвичайних ситуацій на тлі напруги зі США
19 сiчня, 17:18
Ростислав Артим народився 27 січня 1992 року у Львові
Боронив Україну на курському та донецькому напрямках. Згадаймо Ростислава Артима
13 сiчня, 09:00
Окупанти уразили термінал компанії в передмісті Харкова
Харківщина: росіяни знищили термінал «Нової пошти»
13 сiчня, 07:38
Орієнтовно 12-13 січня за Нестора Шуфрича буде внесено заставу і він вийде з СІЗО
Очевидне неймовірне. Як Шуфрича випустили з СІЗО зі звинуваченнями у державній зраді? Судові хроніки
12 сiчня, 09:30
Харків під обстрілом: ворог завдав п’ять ракетних ударів по енергетиці
Росіяни завдали п’ять ракетних ударів по енергетиці Харкова
5 сiчня, 14:25
РФ вперше у 2026 році вивела ракетоносій у море
РФ вперше у 2026 році вивела ракетоносій у море
5 сiчня, 10:25

Події в Україні

За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині
ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року
Ворожий дрон убив двох людей у Дніпрі (фото)
Ворожий дрон убив двох людей у Дніпрі (фото)
Втрати ворога станом на 1 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 лютого: ситуація на фронті

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua