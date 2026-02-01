ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині

Одна з українських бригад, що діє на харківському напрямку, повідомила про розширення «зони ураження»

Попри аномальні морози та складні погодні умови, Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківщини та в районі Костянтинівки. Водночас російські війська активізували інфільтраційні дії та мають просування на Покровському напрямку. Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зафіксував динамічні зміни на лінії фронту станом на 1 лютого 2026 року, пише «Главком».

Ситуація характеризується високою інтенсивністю боїв, де обидві сторони намагаються використати негоду для прихованих маневрів.

За оцінкою аналітиків, геолокаційні відеоматеріали від 30 січня свідчать про просування українських підрозділів у північній частині населеного пункту Нестерне, що розташований на північний схід від Харкова.

В ISW також посилаються на повідомлення 16-го армійського корпусу ЗСУ від 31 січня, у якому зазначається, що російські війська активізували атаки, використовуючи складні погодні умови. За даними корпусу, це ускладнює застосування українських безпілотників і призводить до значного фізичного виснаження військовослужбовців.

Крім того, одна з українських бригад, що діє на харківському напрямку, повідомила про розширення «зони ураження» на територію Бєлгородської області. Це відбувається шляхом ударів волоконно-оптичних дронів у відповідь на застосування російськими військами термобаричних систем ТОС-1А з району Шебекіно.

Аналітики ISW також зафіксували активність російських підрозділів на Куп’янському напрямку. Зокрема, на геолокаційних кадрах від 30 і 31 січня видно російських військових у центрі Петропавлівки (на схід від Куп’янська) та в північній частині Куп’янська-Вузлового (на південь від міста). В ISW вважають, що йдеться про інфільтраційні дії, які, однак, не призвели до змін у контролі над територією або на лінії фронту.

У тактичному районі Костянтинівка–Дружківка, за даними інституту, просування зафіксовано з обох боків. Геолокаційні відео від 31 січня свідчать про успіхи українських військ на північ від Яблунівки, що розташована на південний захід від Костянтинівки. Водночас матеріали від 28 січня вказують на незначне просування російських сил на південному сході Костянтинівки.

Також ISW повідомляє про присутність російських військових поблизу Донецької залізниці на південному сході Костянтинівки. За оцінкою аналітиків, ці дії мали характер інфільтраційних місій і не вплинули на розстановку сил на передовій.

Окремо в інституті зазначають успіхи російських військ на Покровському напрямку. Згідно з геолокаційними відеозаписами від 30 та 31 січня, окупанти захопили село Балаган на схід від Покровська, просунулися в центральній частині Мирнограда, а також уздовж траси E-50 Покровськ–Павлоград на південь від Гришиного.

Крім того, ISW підтвердив просування російських сил на Гуляйпільському напрямку. За даними аналітиків, відео від 30 і 31 січня свідчать про їхні дії на захід від Добропілля (на північ від Гуляйполя) та на захід від Прилук (на північний захід від міста).

Також на кадрах зафіксовано російських військових на північний захід від Зеленого та підрозділи 114-го мотострілецького полку РФ, які піднімали прапори на сході й заході Святопетрівки під час інфільтраційних операцій. В ISW наголошують, що ці дії не призвели до зміни контролю над місцевістю або лінією бойового зіткнення.

Нагадаємо, Росія почала відновлювати та розширювати військову інфраструктуру в Республіці Карелія, що поблизу кордону з Фінляндією та країнами НАТО.