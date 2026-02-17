Головна Країна Події в Україні
РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС

РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС
Рятувальники ліквідували загоряння автомобіля
фото: ДСНС Донеччини

За даними рятувальників, ще одна людина отримала поранення

Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Миколаївці Донецької області. Внаслідок чого загинули троє працівників Слов'янської ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго та головне управління ДСНС України у Донецькій області.

«Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких!», – зазначив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС фото 1

За даними рятувальників, ще одна людина отримала поранення. На місці події надзвичайники надали допомогу постраждалому та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.

Крім того, рятувальники ліквідували загоряння автомобіля.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу. До того ж російська армія завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, що через російську атаку на Сумщині загинула жінка. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів зруйнованого будинку.

Наразі тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах після масованої російської атаки. Володимир Зеленський заявив, що комбінований удар був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити енергетику.

