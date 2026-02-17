РФ вбила трьох працівників Слов'янської ТЕС

За даними рятувальників, ще одна людина отримала поранення

Російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Миколаївці Донецької області. Внаслідок чого загинули троє працівників Слов'янської ТЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго та головне управління ДСНС України у Донецькій області.

«Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули. Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких!», – зазначив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

За даними рятувальників, ще одна людина отримала поранення. На місці події надзвичайники надали допомогу постраждалому та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.

Крім того, рятувальники ліквідували загоряння автомобіля.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу. До того ж російська армія завдала руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.

Також цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Зауважимо, що через російську атаку на Сумщині загинула жінка. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів зруйнованого будинку.

Наразі тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох регіонах після масованої російської атаки. Володимир Зеленський заявив, що комбінований удар був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити енергетику.