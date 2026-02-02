«Розбиває мені серце». Прихильниця Путіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026

Таталіна розкритикувала умови відбору на Олімпіаду

Російська фристайліска Анастасія Таталіна поскаржилася на пропуск Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

Що сказала Таталіна

«Я не візьму участь на Олімпійських Іграх. І це розбиває мені серце. Після всього, через що я пройшла, це стало найважчим для прийняття. Правила кваліфікації були жорстокими. Щоб зайняти останнє місце в Олімпійській квоті, мені потрібно було посісти друге місце на двох останніх кваліфікаційних змаганнях, на які я була допущена. Після чотирирічної заборони ці умови були практично нездійсненними», – заявила Таталіна.

Вона також розкритикувала умови відбору на Олімпіаду.

«Умови відбору несправедливі, в той час, як інші спортсмени мали два повні роки на кваліфікацію, мені дали лише один місяць і лише два етапи Кубка світу, щоб показати свій рівень. Тоді я зробила все можливе і показала гідну програму. Прикро, що не буде можливості показати свою олімпійську програму, яку я готувала. То справді був складний період. Система відбору, створена для спортсменів з нейтральним статусом, нездійсненна», – зазначила Таталіна.

Як Таталіна підтримувала Путіна та війну проти України

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Вона також поставила лайк та прокоментувала пост із російським олігархом Романом Ротенбергом. Він потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Таталіна є підписницею сторінки очільника «Putin Team» Олександра Овєчкіна в Instagram.

Також вона поставила лайк під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем».